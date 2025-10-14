Fysioterapeut till Rehabenheten
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Köping Visa alla sjukgymnastjobb i Köping
2025-10-14
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och trivs i ett varierat arbete där du får möjligheten att bredda din kompetens? Då är det kanske dig vi söker till oss på Rehabenheten.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss har du ett omväxlande arbete då vi arbetar både med sluten- och öppenvård. Inom slutenvården har vi fysioterapeuter på alla avdelningar. Det innebär bland annat bedömning och rehabilitering av funktion, hjälpmedelsöversyn, bedömning inför vårdplanering, kontakt med kommuner inom upptagningsområdet. Inom den öppna vården kommer de flesta patienter till oss från specialistkliniker i Köping och Västerås, främst Ortopedkliniken.
Om arbetsplatsen
På Rehabenheten arbetar idag 11 fysioterapeuter/sjukgymnaster. Hos oss arbetar också arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, dietister, undersköterskor och sjuksköterskor. Vi arbetar ofta i team. Du välkomnas till en positiv verksamhet som präglas av öppenhet och delaktighet. Vi är verksamma på sjukhusets alla avdelningar och arbetar polikliniskt med bland annat ortopedi, neurologi samt reumatologi. Vi erbjuder inneliggande rehabilitering inom stroke och geriatrik samt bedriver individuell- och gruppbehandling inom olika områden
Kliniken har en närvårdsakut samt fyra vårdavdelningar. Här finns hjärtintensivavdelning, dialysmottagning, medicinmottagning med dagmedicin, avancerad hemsjukvård samt rehabiliteringsenheten.
Västmanlands sjukhus Köping är mycket duktiga på strokevård och ligger i topp i den nationella jämförelsen. 2021 fick strokeavdelningen på Köpings sjukhus en utmärkelse från Riksstroke för god strokevård. Vi har även fått sex utmärkelser tidigare, varav två som Sveriges bästa strokeenhet. Vi fortsätter utveckla och bibehålla vår kunskap och engagemang för att förbättra vården.
Sjukhuset ligger även mycket nära järnvägsstationen med tre minuters promenadavstånd. Pendlingsmöjligheterna till Köping är goda. Tåg Örebro - Köping 33 min, Västerås - Köping 17 minuter, Eskilstuna - Köping 54 minuter.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss gärna så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic ser vi det som meriterande. Körkort B är önskvärt men inte ett krav.
Det är viktigt att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar självständigt och har lätt att anpassa dig till nya omständigheter. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt och kommer med nya idéer i arbetsrelaterade frågor. Du har lätt att samarbeta med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Anställningsvillkor
Vikariat, heltid, tom 31 augusti 2026.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 november 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9556276