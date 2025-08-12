Fysioterapeut till Rehab öst primärvård
Rehab Öst är 1 av 4 rehabiliteringsorganisationer inom Närsjukvård i Region Östergötland.
Vårt uppdrag är att ge östgötarna en trygg, kvalitetssäker och likvärdig rehabilitering oavsett var i länsdelen man bor. Vår målbild är "Tillsammans för bästa vård och hälsa"
Vi söker nu 2 fysioterapeuter till primärvården med placering i Norrköping. Som fysioterapeut inom primärvården arbetar du självständigt med bedömning och behandling av patienter med smärta och funktionsnedsättningar inom rörelse och stödjeorganen samt personer med psykisk ohälsa. Att alltid skapa värde för patient är centralt för vår verksamhet. Vi är måna om att ha ett öppet och tillitsfullt klimat där ledarskap och medarbetarskap går hand i hand.
Du är en del i vårdkedjan, tar ansvar för processen och samverkar med andra enheter, myndigheter och organisationer vid behov. På enheten finns en tydlig struktur för vårt introduktionsprogram.
Arbetsgrupp
Rehab öst fysioterapi primärvård har enheter placerade i Norrköping, Valdemarsvik, Östra Husby, Söderköping och Kolmården. Totalt är vi cirka 30 personer.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut och har goda kunskaper i svenska språket. Erfarenhet av primärvårdsarbete är meriterande.
Som person är du ansvarstagande och trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter men har också en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, flexibel, har ett professionellt förhållningssätt, är en person som sätter patienten i fokus och drivs av att utvecklas som kliniker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
