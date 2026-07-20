Fysioterapeut till Rehab i Fagersta
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Fagersta Visa alla sjukgymnastjobb i Fagersta
2026-07-20
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Är du fysioterapeut och letar efter nya utmaningar? Nu söker vi en ny kollega till vår rehabenhet på vårt sjukhus i Fagersta.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är omväxlande och består både av teamarbete och självständigt arbete. Du utför funktionsbedömningar, mobiliseringar och träning på vårdavdelning. En stor del av arbetet är även poliklinik och då främst mot ortopeden, men även andra patientgrupper. Då vi arbetar med både öppen- och slutenvård finns det goda möjligheter att utveckla verksamheten och dig själv inom yrket. En bra introduktion är för oss en självklarhet.
Om arbetsplatsen
Medicinkliniken i Fagersta består av medicinmottagning, rehabilitering, vårdavdelning och mobilt närvårdsteam/AH-team. På Rehabenheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter, kurator, dietist, logoped och sjuksköterska.
Legitimerad personal som arbetar mot vårdavdelningen har ett lönetillägg på 3000:-/månad.
Hos oss i Fagersta tänker vi nytt och satsar på kvalitet på riktigt. Samverkan mellan olika huvudmän är en del i utvecklingen mot en personcentrerad och nära vård. Här får du chansen att arbeta med ett kompetent och inkluderande gäng och har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar om att du som medarbetare ska få livspusslet att gå ihop. Som legitimerad fysioterapeut kommer du att ha möjlighet att fokusera på ditt uppdrag och vi har därför rehabassistenter som hjälper till med ordinerad träning, hjälpmedelsutprovning, hjälpmedelsförrådet samt administration.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Fysioterapeut och ser gärna att du har erfarenhet av arbete som fysioterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskaper om vårdplaneringsprocessen och från arbete på vårdavdelning. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Det är även meriterande om du har arbetat journalsystem Cosmic.
Då arbetet och förutsättningarna kan förändras behöver du kunna anpassa dig till nya omständigheter och snabbt ändra synsätt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och kan fokusera på rätt saker. Din förmåga att arbeta tillsammans med andra människor är bra och du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är intresserad och drivande vad gäller utveckling av arbetet.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning med möjlighet till tillsvidareanställning, Heltid, Fagersta.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
737 49 FAGERSTA Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef Fagersta
Viktor Lannsjö viktor.lannsjo@regionvastmanland.se Jobbnummer
10006387