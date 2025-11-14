Fysioterapeut till primärvårdsrehabilitering Säffle
Region Värmland
2025-11-14
Din arbetsplats
Nu söker vi en fysioterapeut som vill bli en del av vårt härliga gäng! Med dig blir vi 4 fysioterapeuter på mottagningen där det även jobbar en rehabiliteringsassistent och en vårdadministratör.
I direkt anslutning till mottagningen finns arbetsterapimottagningen med tre arbetsterapeuter. Närheten till övriga professioner på vårdcentralen ger oss goda förutsättningar för samverkan och delaktighet.
Vi är en del av primärvårdsrehabilitering västra, som även innefattar fysioterapimottagningar i Årjäng och Charlottenberg. Vi jobbar för att det ska bli bra för patienterna inom hela enheten och stöttar varandra när det behövs.
Med två kollegor med mycket erfarenhet av primärvård finns goda möjligheter för att introducera någon som är ny i yrket eller primärvården.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du för att våra patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga, ett större oberoende och en god hälsa. Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering av personer i alla åldrar, både individuellt och i grupp. Utöver patientarbetet är du också en viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Erfarenhet och intresse av arbete i primärvård är meriterande.
Som person är du initiativrik, engagerad och kommer ofta med idéer. Du har god samarbetsförmåga och ser till hela verksamheten vid beslut och agerande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
