Fysioterapeut till Primärvårdsrehab, Sundsvall
2025-09-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Primärvårdsrehab är beläget i Skönsberg, Sundsvall. Här arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, medicinsk sekreterare och enhetschef i nära samarbete för att ge patienterna en bra rehabilitering och förebygga ohälsa.
Hos oss jobbar 11 fysioterapeuter som stöttar de regiondrivna hälsocentralerna i centrala Sundsvall. Vi har olika kompetenser och intresseområden vilket gör att det är en trygg och stimulerande arbetsplats. Några exempel på områden:
Ortopedisk manuell terapi (OMT)
Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik
Yrseldiagnostik
Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)
Kvinnohälsa
Långvarig smärta
Pediatrik
Idrottsmedicin
Vi söker nu två fysioterapeuter till vårt team! Tjänsterna avser vikariat på heltid med tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse till och med 2027-04-01.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som fysioterapeut består av att som primärinstans bedöma och behandla patienter främst med besvär från rörelse-/stödjeapparaten, men även förebyggande folkhälsoarbete. Att leda träningsgrupper och annan patientgruppsverksamhet ingår också i uppgifterna. Hos oss får du ett intressant och stimulerande arbete där du blir en viktig del i vårt team.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Har arbetslivserfarenhet inom primärvården
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Stabil
Flexibel
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
