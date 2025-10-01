Fysioterapeut till primärvårdsrehab i Ljungby
Region Kronoberg, Primärvården
2025-10-01
Välkommen till Region Kronoberg! Här arbetar 6500 personer för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården omfattar 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, primärvårdens hälsoenhet, familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter så att Kronobergarna får rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
I primärvårdsrehab samlas alla rehabresurser i den offentliga primärvården - här får du kollegor som är både fysioterapeuter, rehabassistenter, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer och samtalsterapeuter. Hos oss möts du av stort engagemang, trevliga och kompetenta medarbetare, hög tillit och ett tryggt ledarskap. Vi vill att du ska trivas och är måna om att skapa både god hälsa och ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Vi tror på att ge dig goda förutsättningar i ditt uppdrag så att du kan arbeta på toppen av din kompetens.
På fysioterapin i Ljungby arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra patienter. Våra lokaler finns på lasarettet och vi delar dessa med kollegor från lasarettsrehab, vilket är en stor tillgång för oss. Här finns ett stort, välutrustat gym, rörelserum och bassäng. Teamet består av sju fysioterapeuter och ett par rehabassistenter som tillsammans bildar en inkluderande arbetsplats med hög tillit och arbetsglädje.
Region Kronoberg har kollektivavtal, friskvårdsbidrag, personalgym, företagshälsovård och ett flertal personalförmåner. Om du funderar på att flytta hit erbjuder vi dig inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg. Läs mer om det och våra andra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/formaner/
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i primärvården är du ofta den första som patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen träffar. Detta ger dig stor variation i arbetet. Du kommer att jobba med bedömning, behandling och rehabilitering av personer i alla åldrar med varierande besvär, både individuellt och i grupp.
Kompetensutveckling är viktigt för oss - du ska känna att du utvecklas när du jobbar här. Det handlar både om utbildningar och yrkesmässiga utmaningar. Som ny medarbetare får du en individuell introduktionsplan, med en mentor som stöttar och hjälper dig att komma in i rutinerna i ett tempo som passar dig. Du är också en självklar del i vår verksamhetsutveckling och hos oss är vägen kort från idé till verklighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, du kan vara nyutexaminerad eller ha erfarenhet av polikliniskt patientarbete. Om du är nyexaminerad så finns möjlighet att få ett anpassat schema där du i ditt eget tempo växer in i rollen som fysioterapeut med stöd av en mentor.
Du arbetar med fokus på patientens bästa och är en bra arbetskamrat som bidrar till en god arbetsmiljö. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
* Bifoga ett detaljerat CV
* Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
