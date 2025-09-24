Fysioterapeut till Primärvårdsrehab, Forshaga
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Forshaga Visa alla sjukgymnastjobb i Forshaga
2025-09-24
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Forshaga
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige
Välkommen till Fysioterapimottagningen i Forshaga
Vi söker nu dig fysioterapeut/sjukgymnast som vill ta steget ut i primärvård, ett brett och spännande uppdrag.
Din arbetsplats
Vi har vår mottagning på vårdcentralen Forshaga, i moderna, fina lokaler. Hos oss kommer du ingå i en personalgrupp med hög kompetens, god stämning och ett stort engagemang i att skapa bästa möjliga vård.
Vi har ett välkomnande och hjälpande klimat och vill att du får en så bra start som möjligt. Du kommer därför ges möjlighet att påverka din introduktion och erbjudas en mentor.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Vi arbetar med flextid och som medarbetare hos oss får du stor frihet att planera ditt arbete inom givna ramar.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2026-05-31.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du för att våra patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga, ett större oberoende och en god hälsa. Du möter vårdsökande med varierade behov av undersökning, råd och behandling. Vi utför sedvanlig primärvårdsrehabilitering där teamarbete och samarbete med andra aktörer är en viktig del. Utöver patientarbetet är du också en viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet av primärvård är önskvärt. Som person ser vi att du har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra synsätt och förhållningsätt i ditt arbete. Vi ser även att du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Körkort är önskvärt men inget krav.
Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan, varmt välkommen!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primärvårdsrehab södra, Fysioterapimottagningar södra Kontakt
Johan Månsson, enhetschef 010-8315045 Jobbnummer
9525093