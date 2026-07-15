Fysioterapeut till primärvården
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2026-07-15
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Vårdcentralen Åsidan, NyköpingPubliceringsdatum2026-07-15Om företaget
Vårdcentralen Åsidan ligger i Nyköping med närhet av naturen och beläget nära tågstationen och E4an vilket ger bra pendlingsmöjligheter. På vårdcentralen arbetar ca 50 personer med en bredd av kompetenser. Vårt arbetsklimat är öppet och präglas av delaktighet, korta beslutsvägar, samarbete och tillit. Vi har ca 12000 listade patienter och kan erbjuda ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar och ur olika kulturer.
Nu söker vi dig som vill arbeta med oss för att skapa en bra arbetsmiljö, ett gott bemötande och god tillgänglighet för våra patienter. Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna är idag fyra personer med olika lång erfarenhet i yrket och i primärvården, varav 1 specialist. Vi är måna om att du får en god introduktion till arbetsplatsen och verksamheten som helhet. Om du är ny i yrket kommer en erfaren kollega bli din mentor med särskilt ansvar att handleda dig i din nya yrkesroll. Vi vill att du ska trivas och utvecklas med oss och har avsatt tid för regelbundet utvecklings- och förbättringsarbete. I övrigt erbjuder vi flexibla arbetstider, fria läkarbesök och ett generöst friskvårdsbidrag. Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast på vårdcentralen är du första instans för patienter med smärta och symtom från rörelse- och stödjeorganen, vilket innebär både akuta, subakuta och kroniska symtom. I arbetet ingår individuellt mottagningsarbete i form av undersökning, bedömning och behandling samt olika gruppbehandlingar. Administration kopplat till patientarbetet sker i Cosmic. Du kommer delta i vårdcentralens rehabteam för vårt sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbete. Du kommer också ingå i tvärprofessionellt teamarbete.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du är en person som sätter patienten i fokus, har förmåga till eget beslutsfattande, har ett gott bemötande med ett professionellt förhållningssätt. Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att trivas hos oss ser vi att du:
Känner vilja och engagemang för att bidra till utveckling.
Är ansvarstagande, flexibel och prestigelös.
Har lätt för att samarbete och har ett gott bemötande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Rehabenhetschef Stina Bergqvist, 0155-24 58 49, 076-495 78 70.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Åsidan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-04.
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10003782