Fysioterapeut till ortopedmottagningen Mälarsjukhuset
2025-08-26
Fysioterapimottagning 4 Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Publiceringsdatum 2025-08-26
Om företaget
Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna inom specialistsjukvården tillhör kliniken paramedicin Sörmland. På Mälarsjukhuset är vi ca 60 fysioterapeuter/sjukgymnaster som tillsammans med arbetsterapeuter och rehabassistenter/undersköterskor är indelade i fyra arbetsgrupper.
Utifrån våra verksamhetsområden så sitter vi samlade i gemensamma lokaler och det är här du har ditt kontor ihop med kollegorna och som du utgår ifrån i ditt dagliga arbete. Som fysioterapeut/sjukgymnast har du ansvar för och jobbar mot olika mottagningar och/eller avdelningar på sjukhuset.
I Region Sörmland ingår Centrum för klinisk forskning (CKF). Via dem ges möjligheter att få stöd i större utvecklingsfrågor samt möjlighet att forska på arbetstid. Läs mer på Utbildning och forskning - Samverkanswebben (regionsormland.se) (http://samverkan.regionsormland.se/utbildning-och-forskning/)
Du erbjuds:
Friskvårdpeng 5000kr.
Flextidsavtal med flexibla arbetstider.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Trevliga och erfarna kollegor och chefer.
Mentorskap/handledning av erfaren fysioterapeut/sjukgymnast vid din anställning.
Om Eskilstuna
Välkommen till Eskilstuna som ligger mellan Hjälmaren och Mälarens strand, den idylliska mellanstora staden med industrianor och Eskilstunaån som rinner genom stadskärnan. Här finner du allt du kan önska och om ändå något saknas så finns Stockholm och Örebro en timme ifrån staden, med antingen god tågförbindelse eller bil via E20.
För mer information om vilka möjligheter det finns till boende, skola mm så kontakta oss eller gå via https://jobb.eskilstuna.se/jobb/vart-erbjudande/vart-erbjudande/inflyttarservice
Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du kommer att träffa patienter inom ortopedisk öppenvård, med skador som frakturer, muskel-, sen- och ligamentrupturer. Du arbetar dagtid och patienterna kommer via remiss och du hanterar remissbedömningar och patientbokningar på egen hand. I arbetet kommer du att ha tät kontakt och samarbete med andra professioner såsom läkare, sjuk- och undersköterska samt ortopedingenjör.
Du kommer även att ta hand om benamputerade och hjälpa dem med deras protesträning.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med intresse för ortopedisk rehabilitering. Vi tror att du är driven och vill fortsätta utvecklas inom professionen. För oss är det viktigt att du kan arbeta självständigt och har god förmåga att prioritera. Vi ser gärna att du har kompetens och tidigare erfarenhet inom området.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariatsanställning tom 2026-05-31. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef fysioterapimottagning 4, Ulrika Skog, 016-10 32 70.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på arbetsterapi- och sjukgymnastikmottagningarna Mälarsjukhuset!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-09.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
