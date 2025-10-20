Fysioterapeut till Öppenvård vuxna på SCÄ
Vill du arbeta i en stimulerande och evidensbaserad vårdmiljö där teamarbete, kunskap och utveckling står i fokus? Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) söker nu en fysioterapeut som vill bidra till högkvalitativ och personcentrerad vård för patienter med ätstörningar.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Tjänsten är placerad på Öppenvård Vuxna men du förväntas hjälpa till med fysioterapeutiska bedömningar och behandling även på andra enheter på kliniken.
Öppenvård vuxna är en specialiserad öppenvårdsmottagning som behandlar patienter med alla typer av ätstörningar från 18 år och uppåt. Mottagningen erbjuder främst individuell behandling enligt KBT-E och vi är cirka 20 anställda från olika professioner.
Arbetsuppgifter:
Som fysioterapeut hos oss blir du en viktig del av det tvärprofessionella teamet och bidrar med din kompetens i bedömning och behandling av patienter med olika typer av ätstörningar.
Arbetet omfattar bland annat fysioterapeutiska bedömningar och behandlingar för patienter i pågående ätstörningsbehandling hos oss. Individuell och gruppbaserad fysioterapeutisk behandling - i första hand inriktat på kroppskännedom/kroppsuppfattning, spännings- och ångestreglering, fysisk aktivitet i balans samt sedvanliga fysioterapeutiska bedömningar Deltagande i utveckling och implementering av evidensbaserade metoder Samarbete med läkare, psykologer, sjuksköterskor, dietister och kuratorer i en helhetsinriktad behandling Du deltar även i mottagningens behandlingskonferens, metodutveckling och handledning
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut med minst tre års erfarenhet från klinisk verksamhet.
Har erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller ätstörningsvård.
Arbetar strukturerat, reflekterande och med ett vetenskapligt förhållningssätt.
Trivs i ett tvärprofessionellt sammanhang och har god samarbetsförmåga - du trivs med att arbeta självständigt och har flexibilitet för att kunna arbeta mot flera enheter på kliniken.
Har du grundläggande utbildning i KBT (steg 1) ser vi detta som meriterande.
Personliga egenskaper:
Du har en god samarbetsförmåga, tar eget ansvar och tycker om att arbeta i team.
Du är trygg i att möta människor i svåra livssituationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för patienter med komplex problematik. Möjlighet till handledning, kompetensutveckling och deltagande i forskningsprojekt inom det fysioterapeutiska området. En engagerad arbetsplats med fokus på kvalitet, lärande och evidensbaserad vård.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs mer om hur det är att jobba inom SLSO här.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
