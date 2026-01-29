Fysioterapeut till Område neurokirurgi i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukgymnastjobb / Lund Visa alla sjukgymnastjobb i Lund
2026-01-29
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du tillhöra ett engagerat och positivt team? Är du intresserad av neurokirurgi och tycker om att arbeta både självständigt och i team? Vill du utvecklas både i din profession och som person? Tveka inte att söka tjänsten som fysioterapeut inom Område neurokirurgi i Lund.
Neurokirurgen i Lund ingår i Verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi är en av sju neurokirurgiska verksamheter i Sverige och tillgodoser Södra sjukvårdsregionen med högspecialiserad vård. Vi bedriver vård av patienter med skador och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Inom verksamhetsområdet finns intensiv-, intermediär pre- och postoperativ vård samt operationssjukvård och mottagningsverksamhet.
Vi arbetar hälsofrämjande med patienten i centrum. All rehabilitering och stödjande insatser utgår från patientens egna förutsättningar och mål. Vi strävar efter att individen tar eget ansvar för att nå förändring och förbättring i sin rehabilitering.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu en fysioterapeut som tycker att neurokirurgi verkar intressant och vill arbeta med dessa patienter. Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning under tiden en av våra medarbetare har föräldraledighet och sträcker sig fram till 2027-01-29.
Som fysioterapeut arbetar du främst på vårdavdelning, men även arbete på neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) och inom mottagningsverksamheten förekommer. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Med någon enstaka tjänstgöring i samband med storhelg.
På vårdavdelningen vårdas framför allt postoperativa patienter. I arbetet ingår att du som fysioterapeut gör neurologiska funktionsbedömningar, provar ut och applicerar hårda halskragar samt följer upp behandlingen, mobiliserar och tränar patienter efter genomgången kirurgi. Vi är en kirurgisk enhet och våra vårdtider är relativt korta, varför initierande rehabiliteringsinsatser många gånger är det vanliga.
Du är en del i det aktiva arbetet för en trygg hemgång för patienten genom samverkan med kommun och primärvård i Mina Planer. Arbetet sker patientcentrerat och rehabiliteringsinriktat. Vi arbetar tvärprofessionellt och du har främst ett nära samarbete med enhetens arbetsterapeut.
Tjänstgöringen innebär också arbete med patienter på NIVA som är vår Neurointensivvårdsavdelning. Här arbetar du med till exempel tidig mobilisering, andningsvårdande behandling samt bedömningar av neurologisk funktionsstatus i ett tidigt skede.
Vi arbetar för att ständigt bli bättre och vi värdesätter initiativ och nytänkande. Med en generös inställning till utveckling och kunskapsfördjupning relaterat till neurokirurgi och arbetsuppgifter uppmuntrar vi till aktivt lärande över tid. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av journalsystemet Melior är önskvärt.
Arbetet är både teambaserat och självständigt vilket kräver att du har god samarbetsförmåga liksom förmåga att strukturera och planera dina dagar. Vi ser även att du är såväl ansvarstagande som flexibel och snabbt kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Kreativitet och initiativtagande är en tillgång då rehabilitering måste ske efter patientens behov och situation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Enhetschef
Desiree Erenius 046-17 77 27 Jobbnummer
9712567