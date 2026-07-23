Fysioterapeut till Nötkärnan Bergsjön Rehab
Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2026-07-23
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I tjänsten som fysioterapeut erbjuder vi en spännande variation av arbetsuppgifter med goda möjligheter att vara delaktig i verksamhetens utformning och utveckling. Nötkärnan Bergsjön Rehab startades 2017 av Bergsjön Vårdcentral och BVC AB och bedriver primärvård inom formerna för Vårdval Rehab. Vi arbetar i nära anslutning till vårdcentralen och har ett väl fungerande samarbete med läkare och övrig vårdpersonal.
Rehabpersonalen består av fem fysioterapeuter, en arbetsterapeut och en receptionist. Vi jobbar patientfokuserat och verksamheten bygger på kontinuitet, långsiktighet och tillgänglighet. För oss är det viktigt att man trivs på arbetsplatsen och att vi lär av varandra i ett öppet klimat. Vi ser även ett värde av att kunna vidareutbilda sig för att utveckla verksamheten.
Du är legitimerad fysioterapeut, gärna med arbetslivserfarenhet inom primärvård men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett positivt förhållningssätt, tar eget ansvar och initiativ samt kan arbeta flexibelt och självständigt. Du kommer att samarbeta med både patienter, kollegor och andra vårdgivare så god social och kommunikativ förmåga är viktigt.
Intervjuer kommer ske löpande. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: ann-sofi.svensson@notkarnan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB
(org.nr 556780-1674)
Rymdtorget 8, (visa karta
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415 66 GÖTEBORG Arbetsplats
Nötkärnan Bergsjön Rehab Kontakt
Vid frågor om tjänsten
Ann-Sofi Svensson, enhetschef ann-sofi.svensson@notkarnan.se 031-7929435 Jobbnummer
10010329