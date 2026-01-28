Fysioterapeut till Neurologisk andningsmottagning
Är du en fysioterapeut som vill arbeta där ditt jobb verkligen gör skillnad? Att i ditt dagliga arbete möta de allra svårast sjuka patienterna? Har du intresse inom neurologi och respiratoriskvård samt för forskning och utveckling? Lockas du av tanken att få jobba med vård i framkant? Då är det kanske dig vi söker som fysioterapeut till Neurologisk andningsmottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset!
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion anpassad efter dig och dina tidigare erfarenheter
bred erfarenhet av arbete inom fördjupade medicinska områden
ett arbete där du verkligen kan se hur dina insatser gör skillnad
möjlighet att delta i interna utbildningar och verksamhetsnära utvecklingsprojekt.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Inom sektionen för Neuro, intensiven, hjärta-kärl, och akutvården finns det arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter patienter inom både sluten- och öppenvård. Vi söker nu en fysioterapeut till Neurologisk andningsmottagning i Huddinge. Här möter du engagerade och kunniga kollegor samt får möjlighet att arbeta i en stimulerande och multidisciplinär arbetsmiljö.
På Neurologisk andningsmottagning tar vi emot patienter med neurologiska sjukdomar och andningspåverkan från ett flertal patientflöden. Ingen dag är den andra lik och är därför en vilja att utvecklas personligt och inom din profession är av stor vikt. Vi strävar till att erbjuda patienterna vård av hög kvalitet samt inställa en trygghet i vård och behandling. Ett viktigt samarbete mellan patienterna, anhöriga och/eller personliga assistenter, samt övriga professioner sker dagligen.
Vi söker nu en fysioterapeut med kunskaper inom respiration och som nu är redo att utvecklas och arbeta i detta högspecialiserat område. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
bedömning av patienters andningsförmåga
bedömning samt utprovning av andningshjälpmedel samt tekniker för att evakuera sekret från lungor och luftvägar
vid nedsatt andningsförmåga utförs även ventilatorutprovning.
Helgtjänstgöring och handledning av studenter ingår som en naturlig del i din tjänst. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra i utvecklandet av exempelvis vårdprogram och arbetsflöden utifrån evidens och patientens behov.
Vi söker dig som
vill vara med och utveckla framtidens sjukvård samt bidra till klinisk forskning, utveckling och undervisning
har lätt för att anpassa dig till en föränderlig vardag. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändring
trivs med att arbeta tillsammans med andra människor för att nå gemensamma mål. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker i varje unik händelse
delar med dig av din kunskap till kollegor och har lätt att skapa nätverk samt hålla dem aktiva.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du förväntas vara en förebild i enlighet med sjukhusets värderingar; ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med tillåtelse att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med respiration
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård och/eller mottagningsarbete
Magisterexamen/masterexamen och/eller specialistkompetens.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
