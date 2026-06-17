Fysioterapeut till Närvården Hallstahammar-Kolbäck
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Hallstahammar Visa alla sjukgymnastjobb i Hallstahammar
2026-06-17
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Är du fysioterapeut och vill arbeta självständigt med bedömning och behandling av primärvårdspatienter? Då har du möjligheten till det hos oss. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut på vårdcentralen arbetar du både självständigt och i team med bedömning och behandling av primärvårdspatienter med skiftande diagnos. Du träffar främst patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen men även andra diagnoser kan förekomma, som t ex KOL och stroke. Patienterna hänvisas av läkare, distriktssköterska eller söker själva remissfritt. Du kommer ha egen mottagning och du möter patienter individuellt såväl som i grupper och vägleder patienter till att aktivt påverka sin egen hälsa. I arbetet ingår även ordination av FAR, hjälpmedelsutprovning och handledning av fysioterapeutstudenter. Förbättringsarbete ingår som en viktig del i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna och Vårdcentralernas Jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en tjänstemannastyrelse och Region Västmanland som ägare. Verksamheten samlas under namnet Närvården Västmanland och tillsammans arbetar vi för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ primärvård i hela länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Vårdcentralen är centralt belägen i Hallstahammar och verksamheten har även en filialmottagning i Kolbäck. I anslutning till vårdcentralen finns parkeringar samt goda bussförbindelser till bland annat Västerås.
Vi ansvarar för cirka 12 350 listade patienter och erbjuder läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabilitering med fysioterapeut och samtalsmottagning. Dietist, hälsocenter och arbetsterapeut finns också på vårdcentralen vissa dagar i veckan.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, ha en bra arbetsmiljö och utvecklas med oss på Närvården Hallstahammar Kolbäck och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare arbetat inom primärvården är det något vi värdesätter högt. Vi ser gärna att du har utbildning i OMT- och beteendemedicin, Axelina, McKenzie och akupunktur. Kunskaper om basal kroppskännedom, smärt- och stresshantering är meriterande för tjänsten. Du har goda kunskaper att bedöma patienters funktionsnivå och behandla, träna eller ge råd enligt evidensbaserad kunskap när sådan finns. Du har gärna erfarenhet av journalsystemet Cosmic och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är trygg och stabil din profession och arbetar självständigt och strukturerat. Du har ett flexibelt arbetssätt sam en god förmåga att samarbeta med andra. Din förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt är god och du förvissar dig om att du förstår och blir förstådd. Du har lätt att sätta dig in i andra personers situation och anpassar arbetet efter varje individs förutsättningar. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi värdesätter engagemang och ett positivt förhållningssätt i arbetet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 juli 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
734 30 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Erica Westergård erica.westergard@regionvastmanland.se +4621176710 Jobbnummer
9968656