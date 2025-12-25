Fysioterapeut till Meliva rehab Fredriksdal
Meliva AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2025-12-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Göteborg
, Härryda
, Borås
, Halmstad
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi erbjuder dig en välfungerande arbetsplats med möjlighet att utvecklas!
Meliva rehab Fredriksdal slog upp sin dörrar 1 februari 2024 och ingår i Vårdval Rehab. Vi söker dig som sätter kvalitet och patientsäkerhet i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Hos oss får du vara med och utveckla mottagningen tillsammans med dina kollegor. Det är viktigt att skapa goda relationer och samarbete med vårdgrannar som finns på samma byggnad. Meliva rehab Fredriksdal ägs av Meliva vårdcentral Fredriksdal, tidigare Ugglans vårdcentral Fredriksdal och arbetsplatsen har en närhet till kollektivtrafik. Som medarbetare inom Melivagruppen blir du även en del av ett större nätverk av kollegor som tillsammans är med och utvecklar svensk primärvård.
Kvalifikationer/Arbetslivserfarenhet
Legitimerad fysioterapeut, erfarenhet av primärvård är ett önskvärt, att du är ny i yrket är inget hinder.
Grundläggande kompetens i försäkringsmedicin som krävs enligt VGR samt kompetens att förskriva hjälpmedel.
Handledarutbildning är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om jobbet
Meliva Rehab Fredriksdal ligger ett stenkast från Liseberg och du tar dig lätt hit via spårvagnen som stannar precis utanför mottagningen. I samma byggnad finns Meliva VC Fredriksdal med cirka 9800 listade patienter och på samma våningsplan Meliva vårdcentral Fredriksdals psykologmottagning samt Barnens Meliva BVC Fredriksdal, som är ett av Göteborgs största BVC.
Som fysioterapeut på Meliva rehab Fredriksdal jobbar du med rehabilitering på primärvårdsnivå i enlighet med de krav som som anges i hälso- och sjukvårdslagen samt inom Krav -och kvalitetsboken för Vårdval Rehab. Vi har som målsättning att genom ett genuint personligt bemötande vägleda och skapa trygghet hos den nya tidens patienter i alla åldrar. Vi ser mycket positivt på om du har intresse för vårdens digitalisering och nya arbetssätt.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete mellan olika professioner, inom och utanför rehabenheten för att erbjuda utredning och behandling utifrån patientens individuella rehabiliteringsplan och behov. Vi värdesätter patientens delaktighet och inflytande över sin vård för att underlätta förebyggande hälsoarbete och stödja egenvård.
Vi erbjuder fysiska besök på mottagningen eller digitala besök. För patienter som inte kan ta sig till mottagningen eller där det av annan anledning är motiverat erbjuder vi hembesök.
Patienterna har möjlighet att boka besök via vår hemsida eller telefon.
Läs gärna mer om Meliva rehab Fredriksdal på hemsidan Meliva rehab Fredriksdal - fysioterapi, arbetsterapi, sjukgymnastik
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära:
Undersökning, diagnostisering och behandling av patienter i alla åldrar med besvär och skador från hela rörelseapparaten såsom smärta, neurologi, psykisk ohälsa och andra sjukdomstillstånd.
Upprättande individuell rehabiliteringsplan tillsammans med patienten.
Arbete på mottagningen, fysiskt eller digitalt, men även hembesök förekommer .
Patientskolor och gruppbehandling
HjälpmedelsförskrivningPubliceringsdatum2025-12-25Profil
Du har en förmåga att se till verksamheten och patienter från ett helhetsperspektiv.
Du har ett intresse av att möta patienter i olika åldrar och olika skeden i livet.
Du har en god kommunikationsförmåga och fallenhet för att skapa goda relationer med både patienter och medarbetare.
Du är lyhörd för våra patienters totala behov och du bemöter alla med ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt.
Du trivs med att ta det ansvar och visa det engagemang som behövs för att vår verksamhet ska hålla hög kvalitet.
Du är stabil, har lätt att anpassa dig till olika situationer och arbetar bra i team så väl som självständigt.
Du vill utveckla våra digitala system där vi anpassar besöksform efter våra patienters behov. Om företaget
Meliva är en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC och företagshälsa i fokus. Med innovativa vårdlösningar och en stark närvaro både fysiskt och digitalt, har vi ambitionen och kunskapen att bidra till utvecklingen av ett hållbart svenskt vårdsystem med patienten, kunden och vårdpersonalen i centrum.
Melivas resa i Sverige började under 2020 i samgåendet med ett flertal erfarna vårdgivare, och är redan en av landets allra största aktörer inom primärvård med omkring 140 000 listade patienter. Vi har en gedigen erfarenhet bakom oss med rötter från den finska vårdgivaren Mehiläinen, som sedan 1909 varit ledande inom sjuk- och hälsovården i vårt nordiska grannland. Mehiläinen var också tidigt drivande i digitaliseringen av vård i mobilen och datorn, en utveckling Meliva fortsätter att driva i Sverige.
Precis som Mehiläinen tar Meliva stolt arbetet vidare med livet som uppdrag. Oavsett var du möter oss har vi alltid den mänskliga omtanken i främsta rummet. Välkommen att följa med på resan!
Om anställningen
Omfattning: 100% med tillträde 1/3 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 mån.
Lön: Fast månadslön
Arbetsgivare: Meliva vårdcentral Fredriksdal
Kontakt: Verksamhetschef Monica Sommar
Mail: monica.sommar@meliva.se
Vi gör intervjuer fortlöpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Mölndalsvägen 77 (visa karta
)
412 85 GÖTEBORG Arbetsplats
Meliva rehab Fredriksdal Jobbnummer
9663751