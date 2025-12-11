Fysioterapeut till lungmedicinska kliniken
2025-12-11
Då en av våra fysioterapeuter valt att gå vidare till annat uppdrag söker vi nu en ny kollega.
Lungmedicinska kliniken tar emot patienter för utredning och behandling av olika lungsjukdomar både från Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken bedriver utredning av patienter med lungcancersjukdom och ger behandling i form av cytostatika och immunterapi vid klinikens öppenvårdsenhet. Det finns en hemrespiratorenhet och syrgasenhet på kliniken som har Östergötland som upptagningsområde. På kliniken kontrolleras också lungtransplanterade patienter och vuxna patienter med cystisk fibros. Vi har även en egen lungröntgenenhet och en slutenvårds-avdelning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På lungmedicinska mottagningen finns flera olika enheter som arbetar med utredning av lungcancer, bronkoskopier, cytostatikabehandling, syrgasbehandling, KOL, hemrespirator-behandling, sarkoidos, cystisk fibros, transplantation och andra interstitiella lungsjukdomar.
Vi arbetar tvärprofessionellt för att tillvarata en bred kompetens. Kliniken deltar i utbildning och undervisning för andra fysioterapeuter och har varje termin fysioterapeutstudenter.
Här kan du läsa om vår karriärstege för fysioterapeuter och om dina förmåner hos oss.
Du arbetar tillsammans med våra övriga fysioterapeuter på kliniken och arbetar både i slutenvården samt öppenvården. Inom slutenvården finns patienter med behov av andningsträning och mobilisering. Öppenvårdsarbete inkluderar egna besök med bland annat andningsträning/slemmobilisering, utformning av träningsprogram och utprovning av andningstekniska hjälpmedel så som till exempel CPAP och hostmaskin. Kliniken har också träningsgrupper för lungsjuka patienter som leds av fysioterapeut. Som fysioterapeut möter du patienter med bland annat KOL, lungfibros, lungcancer, dysfunktionell andning, cystisk fibros och neuromuskulära sjukdomar som kan förväntas ge andningspåverkan. Arbetet sker i stor utsträckning teambaserat och service till öppenvårdsmottagningar i form av gångtest och spirometrier är aktuellt.
Arbetsgrupp
På kliniken arbetar sex fysioterapeuter varav en har ett uppdrag inriktat mot hemrespirator-verksamhet och övriga i gruppen arbetar med övriga uppdrag. Vi är totalt ett 70-tal medarbetare på mottagningen inom yrken som läkare, sjuksköterska, undersköterska, vårdadministratör, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.
Vi har roligt tillsammans och söker dig som vill vara en del av vår verksamhet och vårt team.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut gärna med några år i yrket. Erfarenhet av lungsjukvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget och samarbetet i gruppen. Beroende på hur din tidigare erfarenhet ser ut så bygger vi kompetensen vidare utifrån det. Vi önskar att du har ett intresse för respiration och andningsvård.
Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Då arbetet i många delar bedrivs självständigt så är det bra att du kan ta egna initiativ i ditt arbete. Patienternas situation kan förändras så du behöver kunna vara flexibel. Då många patienter har långvariga kroniska eller svåra sjukdomar så är det viktigt att du är trygg och stabil.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Region Östergötland
Vårdenhetschef Ann Sandström Sjöberg ann.sandstrom.sjoberg@regionostergotland.se 010-1036652
