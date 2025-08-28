Fysioterapeut till LSS-hälsan i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice / Sjukgymnastjobb / Nacka Visa alla sjukgymnastjobb i Nacka
2025-08-28
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Välfärd samhällsservice i Nacka
Vill du bidra till att utveckla hälso- och sjukvården inom LSS och socialpsykiatrin i Nacka kommun? Är du legitimerad fysioterapeut som trivs med samarbete och att bygga goda relationer? Har du dessutom ett lösningsfokuserat arbetssätt och ett starkt engagemang för kundens behov? Hos oss får du möjlighet att arbeta endast vardagar dagtid i ett nytt och spännande uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Nacka kommun startar nu upp LSS-hälsan som är ett hälso- och sjukvårdsteam i kommunal regi. Det är ett tvärprofessionellt team med omvårdnadsansvar för Nacka kommuns kunder inom grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och socialpsykiatri. Teamet består av verksamhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Satsningen på detta uppdrag syftar till att stärka och värna om kvaliteten, kundfokuset och samordningen i verksamheterna, och att bidra till en trygg, likvärdig och personcentrerad vård. Som en del av teamet blir du delaktig i en spännande uppbyggnadsfas med möjlighet att påverka strukturer, samarbeten och arbetssätt från början. Du arbetar främst ute i verksamheterna nära kunderna och utgår från vårt kontor i Nacka där du ges möjlighet till kontorstid för dokumentation och övrig administration. Arbetsgivaren tillhandahåller tjänstebil för både planerade och akuta kundbesök. Arbetet är förlagt till vardagar dagtid.
I rollen som fysioterapeut arbetar du nära kunder, närstående, chefer, omsorgspersonal och det tvärprofessionella teamet för att stärka individens fysiska funktionsförmåga och självständighet i vardagen. Du genomför bedömningar av fysisk funktion, förflyttningsförmåga och träningsbehov, samt planerar och följer upp insatser utifrån individuella mål. En viktig del av arbetet är att förskriva och anpassa hjälpmedel samt handleda omsorgspersonal i förflyttningsteknik, träning och bemötande. Du bidrar till ett hälsofrämjande och fallpreventivt arbetssätt och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Samverkan med externa vårdgivare som habilitering och primärvård är en naturlig del av ditt uppdrag.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för denna tjänst krävs:
- Att du är legitimerad fysioterapeut
- Flera års erfarenhet som fysioterapeut
- God kännedom kring lagstiftning och kvalitetsarbete inom HSL
- B-körkort
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Mycket god dator-, system- och dokumentationsvana
Det är meriterande om du även har:
- Tidigare arbetslivserfarenhet inom LSS och socialpsykiatrin, gärna som fysioterapeut
- God kunskap och erfarenhet av skydds- och begränsningsåtgärder
- God kännedom kring lagstiftning och kvalitetsarbete inom LSS och SoL
Är det här du?
Du är trygg i din yrkesroll som fysioterapeut och har ett genuint engagemang för målgruppen. Som person är du lösningsorienterad och har en god förmåga att planera ditt arbete på ett strukturerat sätt, samtidigt som du är flexibel och lätt kan anpassa dig vid behov. Vidare arbetar du självständigt och tar ansvar för dina uppgifter. Du har lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga, förtroendefulla relationer. Du är lyhörd för information från kollegor och samverkansparters och du har alltid kundens behov i fokus. I mötet med personer med varierande kunskapsnivåer anpassar du enkelt din kommunikation tack vare ditt pedagogiska förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Vidare erbjuder vi bland annat:
- Tjänstgöring vardagar under dagtid, ej röda dagar
- Kontinuerlig kompetensutveckling utifrån kundernas och verksamheternas behov
- Trygg ledning och korta beslutsvägar där din chef finns nära till hands för stöd och bolla idéer
- Friskvårdsersättning, förmånscykelserbjudande och tillgång till Nacka kommuns gym
Läs mer om våra förmåner https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/.
Utdrag från Polisens belastningsregister
Utdrag ur Polisens belastningsregister för barn med funktionsnedsättning, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/,
krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ebba Sjöqvist på ebba.sjoqvist@nacka.se
eller på 070 431 96 58 eller rekryteringsspecialist Therese Prohorenko på therese.prohorenko@nacka.se
eller på 070 431 77 11.
Urval kommer att ske efter sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Rekryteringsprocessen består av telefonintervju, tester, intervjuer och referenstagning.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/452". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice Kontakt
Therese Prohorenko +4687188982 Jobbnummer
9481409