Fysioterapeut till Linköping Hockey Club
Skill Kompetenspartner AB / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-04-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Nu söker vi en fysioterapeut till LHC. Det här är inte bara ett jobb, utan en livsstil i en miljö där varje detalj räknas, tempot är högt och du dagligen bidrar till att skapa förutsättningar för segrar på högsta nivå i svensk ishockey.
Om rollen
Som fysioterapeut i LHC blir du en central del av det medicinska teamet och arbetar nära spelare, tränare och övriga specialister. Du ansvarar för bedömning, behandling och rehabilitering samt driver det förebyggande arbetet för att optimera spelarnas fysiska status över tid.
I rollen ingår även ansvar för journalföring samt löpande kontakt med försäkringsbolag kopplat till skador och rehabilitering, vilket ställer krav på struktur och noggrannhet.
Du är närvarande i vardagen runt laget - på isen, i gymmet och i matchmiljön - och bidrar aktivt till hur vi arbetar med prestation, belastning och återhämtning.Publiceringsdatum2026-04-18Profil
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och har med fördel erfarenhet från idrottsmedicin. Du är van vid att arbeta nära personer med höga krav och har förmågan att skapa förtroende i situationer där besluten ofta behöver fattas snabbt.
Vidareutbildning inom OMT är meriterande och stärker din kliniska förmåga. Även erfarenhet som certifierad massör är en tillgång och breddar din behandlingskompetens i det dagliga arbetet med spelarna.
Du är trygg i din yrkesroll, prestigelös och samarbetsorienterad, och trivs i team där alla arbetar mot samma mål - prestation och utveckling på högsta nivå.
Om Linköping Hockey Club
Linköping Hockey Club är en koncern bestående av en ideell förening och tre dotterbolag. Vi bedriver elitverksamhet inom ishockey med representationslag i både SHL och SDHL, samt restaurang- och eventverksamhet i Saab Arena och försäljning av exponering.
Utöver elitverksamheten driver vi en omfattande ungdomsverksamhet. Vår kultur präglas av framgång, glädje och passion - och vi är stolta över att vara ett av Sveriges starkaste hockeyvarumärken med ambitionen att fortsätta utvecklas och vinna på högsta nivå.
Vi erbjuder
Det här är en möjlighet att arbeta i en av Sveriges mest professionella elitidrottsmiljöer, där du blir en del av ett team med tydligt fokus på prestation, utveckling och resultat.
Tjänsten är på heltid och kan utformas på olika sätt beroende på din situation - som en tillsvidareanställning eller som ett konsultupplägg för dig som driver egen klinik. Oavsett upplägg skrivs kontraktet på 2 år med möjlighet till förlängning.
Hos oss får du arbeta nära elitspelare och vara en del av en verksamhet där ambition och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Ansökningsförfarande Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Susanne Öman, 013-32 94 08 alt susanne.oman@skill.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7586788-1954299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9862656