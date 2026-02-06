Fysioterapeut till Kungsparken rehab
Malmö kommun / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-02-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260259
Välkommen till Kungsparken Rehab!
Vi söker nu en fysioterapeut/sjukgymnast till en av våra rehabsektioner i ordinärt boende. Vår erfarna och engagerade grupp består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/ sjukgymnaster, rehabundersköterska, vaktmästare och inom kort även en vårdadministratör.
Du blir en del av ett engagerat tvärprofessionellt team som genom rehabilitering, träning och hjälpmedel bidrar du till en meningsfull vardag för Malmös invånare. Som fysioterapeut i Malmö stad får du göra skillnad varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
I yrkesrollen som fysioterapeut i Malmö stad skapar du goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hos oss är du en del av ett team där du samarbetar tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal samt deltar i vårdplaneringar. Arbetet tar utgångspunkt från den enskildes behov, personliga förutsättningar och delaktighet.
Som legitimerad fysioterapeut arbetar du med att göra funktionsbedömningar samt bedöma, planera och utföra rehabiliterande insatser. Tillsammans med patienten och teamet upprättar du rehabiliteringsplaner med klart angivna mål och utformar individuella träningsplaner. Du gör vid behov bedömning och förskrivning av tekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även att handleda övrig personal i ett rehabiliterande förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad fysioterapeut (180hp)
• Arbetet innefattar en stor del kommunikation och dokumentation och det är därför ett krav att du kan uttrycka dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift.
• Digital kompetens med vana att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel
• Kan cykla
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av rehabilitering inom kommunal verksamhet
Som fysioterapeut hos oss är du initiativtagande och sätter igång aktiviteter som leder till resultat. Du är flexibel, anpassar dig snabbt till förändringar och ser möjligheter i nya situationer. Du är strukturerad, samarbetar väl i team och kommunicerar tydligt med både kollegor, malmöbor och deras anhöriga. Dessutom är du utåtriktad och bygger relationer i ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Vi söker nu en fysioterapeut till vår rehabenhet inom ordinärt boende på Hälsa-vård- och omsorgsförvaltningen. Vårt kontor finns mitt i city precis intill gågatan i Malmö med närhet till goda förbindelser med tåg, buss, cykel och bil, Vår adress är Västra Kanalgatan 4. Arbetsplatsen kännetecknas av arbetsglädje, lösningsfokus, hjälpsamhet och ett nära ledarskap.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team som tillsammans gör skillnad för Malmöbor!
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering, och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Kontaktperson Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef Kungsparken Rehab
Carolin Areskoug carolin.areskoug@malmo.se 040-34 63 76 Jobbnummer
9728581