Fysioterapeut till kommunrehab
Avesta kommun, Kommunrehab / Sjukgymnastjobb / Avesta Visa alla sjukgymnastjobb i Avesta
2026-06-16
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 900 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Kommunrehab arbetar med hela kommunen som arbetsfält. Vi ansvarar för patienter inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsboende, LSS och socialpsykiatri. På enheten finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och MAR. Vi är ett arbetsgäng som trivs väldigt bra tillsammans och det återspeglas ofta i vårt dagliga arbete. Som nyanställd får du ta del av vårt introduktionsprogram och ett mentorskap för att du ska få en så bra start som möjligt.
Som anställd i Avesta kommun har du många förmåner. Du har friskvårdstimme och friskvårdspeng, tillgång till personalgym, fria bad i kommunens badhus samt andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar. Du har flextid med möjlighet att arbeta till viss del på distans, du kan även semesterväxla och får varje år tillgång till 10 timmars arbetstidsförkortning som du kan ta ut under året.
Nu ser vi fram emot att få en ny kollega. Är det dig vi söker?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i Avesta kommun har du en viktig roll i att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för människor i deras vardag. Du arbetar med rehabilitering inom ordinärt boende, hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsboende med inriktning äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Här får du stor frihet att själv planera och strukturera din arbetsdag, samtidigt som du har ett nära samarbete med arbetsterapeuter och övriga kollegor. Hos oss finns alltid möjlighet till dialog, stöd och gemensamma reflektioner när behov uppstår.
Dina arbetsuppgifter är varierande, självständiga och meningsfulla. Du arbetar för att stärka individens rörelseförmåga, självständighet och möjlighet att leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar. I rollen ingår bland annat att:
• Utföra funktionsbedömningar av rörelseförmåga
• Planera, genomföra och följa upp rehabiliterande insatser/träning
• Arbeta med fallförebyggande insatser
• Förskriva, prova ut och följa upp hjälpmedel
• Handleda och utbilda vård- och omsorgspersonal
• Samverka med andra professioner inom hälso- och sjukvård
• Bidra och delta i verksamhetens utvecklingsarbete
Tjänsten är riktad mot ordinärt boende och/eller särskilt boende i första hand, men vid intresse för LSS/socialpsykiatri finns möjlighet att få arbeta mot detta område.
Du samarbetar dagligen med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en trygg och personcentrerad vård där individens behov alltid står i fokus.
Dokumentation sker i Pulsen Combine. Du utgår från våra lokaler på Skogsgläntan i Skogsbo, men arbetar i hela Avesta kommun vilket ger en omväxlande och dynamisk arbetsvardag.
Som fysioterapeut bidrar du också till att vård- och omsorgspersonal får en trygg och hållbar arbetsmiljö. Vi utbildar i förflyttningsteknik och utgår ifrån Modern Arbetstekniks förflyttningskoncept. Du som inte redan har gått instruktörsutbildningen kommer att erbjudas utbildning till instruktör. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller som har en pågående utbildning inom området och studerar sista läsåret.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som fysioterapeut och gärna rehabilitering i kommunal hälso- och sjukvård. Har du en instruktörsutbildning inom förflyttning är detta meriterande.
Du som söker ska kunna arbeta självständigt men även ha förmåga att samarbeta med övriga kollegor runt patienten. Du bör ha lätt att ställa om till nya arbetsuppgifter. Vi söker dig som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera med olika parter samt att arbeta med dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
Grundläggande datakunskaper för att kunna dokumentera och hantera olika system är också ett krav. Har du erfarenhet från systemet Pulsen Combine är detta meriterande.
Du kommer att köra bil i tjänsten varpå B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Söker du upplevelser, vill du se en konstutställning, träffa urtidsdjur, dansa dig varm eller bara ta det lugnt i orörd natur? Välkommen till Avesta! Här finns såväl vildmark som öppet jordbrukslandskap, berg och vattendrag, stad och landsbygd. Är du kulturintresserad, älskar god mat eller gillar att gå på industrihistorisk upptäcktsfärd är södra Dalarna platsen för dig.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327901/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262), https://www.avesta.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig/
Brunnsvägen 20 (visa karta
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774 61 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, Kommunrehab Kontakt
Tf. enhetschef kommunrehab
Malin Cissoko malin.cissoko@avesta.se 0226645205 Jobbnummer
9965410