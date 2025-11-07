Fysioterapeut till Kommunrehab
2025-11-07
Nu söker vi en fysioterapeut/sjukgymnast till Kommunrehab i Vänersborg!
Vi är en engagerad enhet som bedriver rehabilitering och habilitering inom det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret.
Hos oss arbetar cirka 30 arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt en rehabassistent i en inspirerande miljö med god gemenskap och stark teamkänsla.
Arbetet hos oss är både meningsfullt, utmanande och utvecklande - här gör du verkligen skillnad för människors vardag och livskvalitet.
Vänersborgs kommun satsar på en hållbar arbetsmiljö och ett långsiktigt arbetsliv. Som medarbetare har du förtroendearbetstid, vilket innebär att 12,5 % av din arbetstid är avsatt för återhämtning, reflektion och kompetensutveckling. Du har dessutom stora möjligheter att påverka både ditt arbete och din arbetstid, och vi erbjuder ett generöst flextidsavtal.
Hos oss är engagemang, delaktighet och arbetsglädje en självklar del av vardagen.
För oss är det viktigt att göra skillnad - vill du vara med? Bli en av oss! Hör av dig så berättar vi mer.Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss har du ett självständigt och varierat uppdrag där du ansvarar för bedömning, planering och genomförande av fysioterapeutiska insatser. Du följer upp behandlingar, provar ut och förskriver hjälpmedel samt säkerställer att varje patient får rätt stöd utifrån sina behov och förutsättningar.
En viktig del av arbetet är att handleda, informera och utbilda patienter, närstående och personal i rehabiliteringsfrågor. Du bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och förståelse i rehabiliteringsprocessen.
Vi lägger stor vikt vid samverkan över professionsgränser - tillsammans med kollegor och andra yrkesgrupper arbetar du för att skapa en helhetslösning kring varje vårdtagare. Handledning av studenter kan också ingå som en naturlig del av uppdraget.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med ett genuint intresse för att arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning. Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande.
Vi söker dig som tar ansvar för ditt uppdrag, planerar och prioriterar utifrån tillgängliga resurser och verksamhetens mål.
Du har en positiv människosyn och ser alltid till individens behov och delaktighet. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, samtidigt som du har förmågan att samarbeta effektivt med kollegor och andra professioner.
Vi värdesätter att du är utåtriktad och relationsskapande, med god förmåga att etablera och underhålla kontakter. Du har också gott omdöme, samt kan planera och organisera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet krävs.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
