Fysioterapeut till kommunal primärvård i Åstorp

Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Arbetsuppgifter
Som leg. fysioterapeut/sjukgymnast är du med och skapar viktiga förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Arbetet består bland annat av funktionsbedömningar av aktivitetsförmågan och stödbehov för att utifrån patientens behov sedan planera genomförande, uppföljning av insatser, behandlingar och individuella träningar samt förskrivning av hjälpmedel.
Arbetet sker i team med patientens behov i centrum. Då vår nuvarande fysioterapeut kommer att vara delvis föräldraledig kommer ni tillsammans att ansvara för det aktuella område. Arbetet bedrivs i särskilt boende, boenden enligt LSS, ordinärt boende eller på korttidsboende tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, LSS- och rehabassistenter. I arbetet ingår delegering och handledning av omvårdnadspersonal, att informera omsorgstagare och närstående samt vara ett stöd i det rehabiliterande förhållningssättet inom verksamheten.
Det är ett varierat arbete där du träffar personer med olika hälsotillstånd, funktionsvariation och livssituationer.
Dokumentationen sker i journalsystemet Lifecare. Vi är en del av Medelpunkten och vi beställer våra hjälpmedel via WebSesam.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. fysioterapeut/sjukgymnast. Du ska vara prestigelös, noggrann och har ett gott bemötande. Du är trygg i din yrkesroll som fysioterapeut och kan prioritera och organisera din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Du tycker om att samarbeta med andra, är flexibel och lösningsfokuserad med omsorgstagarens behov i centrum.
Du tycker om att arbeta med människor och sätter individen i fokus. Du trivs med arbete i team och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och övriga professioner som du möter i ditt arbete. Vidare tar du dig an dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt utföra, överblicka och prioritera dina arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som leg. fysioterapeut inom kommunal primärvård samt har erfarenhet av förskrivning av medicintekniska hjälpmedel till omsorgstagaren i ordinärt eller särskilt boende.
Körkort för bil erfordras då det ingår körning i tjänsten.

