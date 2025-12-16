Fysioterapeut till kommunal primärvård
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och vill arbeta inom kommunal primärvård. Som fysioterapeut hos oss blir du en viktig del i teamet som arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga rehabilitering och stöd i vardagen.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
* Bedöma, planera och genomföra individuella rehabiliteringsinsatser för patienter i hemmet eller på särskilda boenden.
* Utforma träningsprogram och ge instruktioner för egenvård.
* Arbeta förebyggande för att minska risken för fall och funktionsnedsättning.
* Samverka med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och övriga professioner i teamet.
* Dokumentera insatser och följa upp behandlingsplaner enligt gällande rutiner.
* Vara delaktig i teammöten och samordning kring patientens vårdplan.
Vi arbetar för att säkerställa att rehabiliteringsinsatser sker med hög kvalitet och utifrån patientens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Är legitimerad fysioterapeut.
* Har god förmåga att arbeta självständigt och i team.
* Har ett genuint intresse för rehabilitering inom den kommunala primärvården.
* Erfarenhet av kommunal verksamhet är meriterande.
Vi erbjuder ett stimulerande och varierande arbete med stor möjlighet att påverka.
Ett engagerat team och en arbetsplats med fokus på kvalitet och utveckling.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292507". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
(org.nr 212000-1454) Arbetsplats
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Emma Heleander emma.heleander@vargarda.se 0322-600759 Jobbnummer
9648289