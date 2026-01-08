Fysioterapeut till hemrehabilitering
2026-01-08
På Bräcke diakoni drivs vi av övertygelsen att människor mår bäst när de får vara hemma, på sina egna villkor.
Som idéburen organisation arbetar vi för att göra livet bättre, i det lilla och i det stora, genom vård, omsorg och rehabilitering som utgår från hela människan. Nu söker vi en fysioterapeut till vårt hemrehabilitering i Linköping, som vill vara med och göra skillnad i människors vardag.
Din roll
Som fysioterapeut hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor i deras vardag, i hemmiljö. Med ett stort förtroende i din yrkesroll ansvarar du för att planera och genomföra upp fysioterapeutiska insatser som stärker individens självständighet, trygghet och livskvalitet. Uppdraget ger dig frihet att forma din arbetsdag och möjlighet att arbeta långsiktigt och relationsnära. Samtidigt är du en del av ett engagerat multiprofessionellt team där fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal samarbetar tätt för att skapa sammanhang och kvalitet i vården.
I jobbet ingår
Funktions- och aktivitetsbedömningar
Planering och genomförande av rehabiliterande och hälsofrämjande insatser tillsammans med patient
Anpassning av hemmiljö samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel
Handledning och stöd till omvårdnadspersonal
Samverkan med kollegor och andra aktörer kring patienten
Vem vi söker
Vi söker dig som vill arbeta nära människor i hemmiljö och som ser värdet av att möta hela människan. Du är legitimerad fysioterapeut med erfarenhet av att möta våra målgrupper, gärna med bakgrund inom hemrehabilitering. Du är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du bidrar till samarbetet med andra professioner. I mötet med patienter, närstående och kollegor är du lyhörd, tydlig och skapar delaktighet.
Du delar Bräcke diakonis värdegrund och trivs i en idéburen organisation där engagemang, omtanke och professionalitet går hand i hand. Med nyfikenhet och öppenhet vill du vara med och utveckla ett rehabiliterande arbetssätt som stärker människors möjligheter att leva ett gott liv hemma.
- Legitimerad fysioterapeut
- Erfarenhet av att arbeta med och möta relevanta målgrupper, inom vård, omsorg eller stöd.
- B-körkort och kan cykla
- Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
- Grundläggande datorvana och erfarenhet av dokumentation i journalsystem
Bräcke Vård och omsorg i hemmet
I Linköping City syd har Bräcke diakoni ett helhetsansvar för omsorg, hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Här arbetar cirka 150 engagerade kollegor tillsammans i våra verksamheter, med tre hemtjänstgrupper som utgår från våra trygghetsboenden. Tillsammans skapar vi trygghet, kontinuitet och helhet i vården för människor som vill fortsätta leva sitt liv hemma.
Som medarbetare i en idéburen organisation blir du en del av en arbetsplats där värdegrunden genomsyrar arbetssätt, kultur och ledarskap. Det innebär en arbetsgivare med en stark medmänsklig grund, en arbetsmiljö som präglas av delaktighet och möjlighet att påverka samt trygghet genom nära ledarskap, kollektivavtal och goda förmåner. Samtidigt bidrar du till att göra skillnad - för människor och för samhället i stort.
Välkommen med dina ansökan redan idag!
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Läs mer om vårt erbjudande som arbetsgivare på https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
och ta gärna del av filmen på ansökningssidan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
