Fysioterapeut till Hela Kroppen Fysiocenter Järfälla
Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Järfälla Visa alla sjukgymnastjobb i Järfälla
Vi söker en engagerad och legitimerad fysioterapeut till vår primärvårdsrehabilitering i Järfälla. Här får du möjlighet att göra skillnad för våra patienter samtidigt som du blir en del av ett kunnigt och sammansvetsat team.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som fysioterapeut hos oss kommer du att möta en varierad patientgrupp både på kliniken och vid hembesök. Du har möjlighet att arbeta 80-100% och bli en del av ett erfaret och engagerat team.
På vår klinik har vi ett starkt team av erfarna fysioterapeuter med olika inriktningar och nu vill vi utöka gruppen ytterligare för att möta behovet hos våra patienter.Om företaget
Under 2025 bygger vi ut och blir en klinik på 1000kvm och söker dig som vill vara en del av en växande verksamhet och inte är rädd för att kavla upp ärmarna.
Vi bedriver primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm samt försäkrings-/privatvård. I vårt växande team finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, naprapater, kiropraktorer, receptionister och administrativ personal. Vi gör hembesök i Järfälla kommun och närliggande områden, vi transporterar oss med våra klinikbilar.
Hela Kroppen Fysiocenter erbjuder en trivsam arbetsmiljö med ett fantastiskt team bestående av fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, arbetsterapeuter, massörer och administrativ personal. Vi värdesätter samarbete, kompetensutveckling och flexibilitet.
Hos oss har du möjlighet att:
Mixa mottagningsbesök, hembesök och digitala besök
Arbeta med patientgrupper och utveckla gruppverksamhet
Vara en del av en verksamhet som sätter patientens behov i fokus
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.helakroppen.seProfil
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut
Har ett genuint intresse för patientens välmående och helhetsperspektiv
Är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är nyfiken, driven och redo att utvecklasSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till eric.jansten@helakroppen.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tillsättning sker löpande så vänta inte med att söka.
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
email
E-post: eric.jansten@helakroppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fysioterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB
(org.nr 556491-6764)
Järfällavägen 106 (visa karta
)
177 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Hela Kroppen Fysiocenter AB Kontakt
Klinikchef
Eric Jansten eric.jansten@helakroppen.se 08-68425880 Jobbnummer
9462114