Fysioterapeut till HC Autismcenter små barn
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en driven och nyfiken fysioterapeut/sjukgymnast
Autismcenter små barn är en regionsövergripande verksamhet inom Habilitering & Hälsa, för barn 0-6 år med autismdiagnos.
Mottagningen är en helt unik verksamhet och arbetar enligt senaste forskningsrön för vår målgrupp. Tillämpad beteendeanalys (TBA) är den teoretiska grunden för vårt arbete och vi lägger stor vikt vid att arbeta enligt evidensbaserade metoder.
Vi arbetar med kunskapsspridning och handledning till barnens nätverk både i grupp och i individuella insatser. Vår verksamhet ligger centralt på Södermalm, nära pendeltåg, bussar och tunnelbana.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut vid Autismcenter små barn ingår i dina arbetsuppgifter att göra motoriska bedömningar samt ge handledning i motorisk träning till föräldrar och pedagoger. Du sätter mål som är individuellt anpassade och utvärderar dessa. Du arbetar också med förskrivning och uppföljning av hjälpmedel. Du har stora möjlighet att själv utveckla din yrkesroll. De flesta besöken har du på centret, men du träffar även barn och närstående i hem, på förskola eller på hjälpmedelscentral. Ditt arbete sker i nära samarbete med kollegor -arbetsterapeut, psykologer, logopeder, specialpedagoger och kuratorer.
Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat. För det kliniska arbetet finns ett väl utarbetat system för kollegialt stöd och intern handledning. Du har således goda möjligheter till yrkesmässig utveckling. Du arbetar självständigt men i nära samverkan med övriga kollegor på enheten. Vi har ett gediget kursutbud och att hålla i kurs kan förekomma som ett inslag i din arbetsvardag hos oss.
Vi söker dig som vill arbeta med evidensbaserade metoder för förskolebarn med diagnosen autism och deras nätverk. Hos oss får du arbeta med engagerade, kompetenta och prestigelösa kollegor, som generöst delar med sig av själv själva och sin kunskap. Utmärkande för Autismcenter små barn är god samarbetsanda och en inkluderande och stöttande arbetsmiljö.Om tjänsten
Vi tillämpar flexibel arbetstid och har förmåner så som fri hälso- och sjukvård, ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid.
Anställningsform
Heltid. Tillsvidare med start enligt överenskommelseKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet av arbete med barn med autism och habilitering, är meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du trivs med samarbete samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är strukturerad och bra på att planera och dokumentera. Att prioritera och att tydligt kommunicera kring ditt uppdrag är naturligt för dig. Samtidigt är du flexibel att ändra din planering efter verksamhetens behov. Du är kreativ, har god initiativförmåga och kan hantera ett högt arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Petra Herré, tel: 08-123 354 55
Enhetschef Linda Maurin, tel: 08-123 354 99
Facklig representant:
SACO, Janne Virtanen, SACO, 08-123 475 29
Fysioterapeuterna, Thomas Airio 070-484 60 52
Hos oss får du:
- Kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete
• God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning - Fri hälso- och sjukvård
• Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
Om verksamheten:
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län.
Övrig information:
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
