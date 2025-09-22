Fysioterapeut till Habiliteringen Köping
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Köping
2025-09-22
Är du utbildad fysioterapeut/sjukgymnast och vill skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar?
Hos oss får du möjlighet att ge insatser till barn, ungdomar och vuxna i syfte att underlätta deras vardag och främja goda levnadsförhållanden. Arbetet är flexibelt och varierat samtidigt som du bygger långsiktiga relationer. Låter det intressant? Då kanske det är dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som fysioterapeut på Habiliteringen i Köping kommer du att vara en av fem fysioterapeuter i våra två team. Du samarbetar även nära andra professioner inom teamen som består av arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer, specialpedagoger, psykologer och dietist. Insatser ges både individuellt och i grupp, där vi ser den samlade yrkeskompetensen runt patienten som styrkan för bästa möjliga behandling.
I arbetet i våra team ingår det att ge insatser till våra patienter med målsättningen att underlätta deras levnadsförhållanden. Som fysioterapeut hjälper du patienten genom att anpassa vardagssituationer utifrån deras olika funktionsnedsättningar och individuella behov.
Du ger förslag på strategier som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt motorisk förmåga/utveckling, rörelseförutsättningar, förebygga komplikationer och kompensera för funktionsbrister. I arbetsuppgifterna ingår journalföring och förskrivning av hjälpmedel.
Det här är en tjänst för dig som söker ett självständigt och varierat arbete där du får utvecklas genom ett patientcentrerat förhållningssätt och med det tvärprofessionella arbetssättet som bas. I arbetet ingår även att handleda och stödja nätverket runt patienten.
Arbetet innebär även samverkan med vårdgrannar och olika myndigheter, till exempel barnklinik, vårdcentraler, psykiatri och kommunala verksamheter.
Om arbetsplatsen
Habiliteringen är en specialistverksamhet inom Region Västmanland och har till uppgift att ge människor med funktionsnedsättning förutsättningar för att leva ett gott liv. Målet för vårt arbete är att underlätta vardagen och skapa förutsättningar för delaktighet i samhället. De insatser vi ger kompletterar det stöd som ges av samhällets övriga instanser.
Hos oss i Köping arbetar du med patienter inom alla diagnoser och får på så sätt en bred kunskap och erfarenhet. Vi arbetar dagtid med planerad verksamhet och vi träffar våra patienter både på mottagningen och ute i deras vardagsmiljö såsom förskola/skola, hemmet och/eller arbetet.
Vi arbetar i funktionella och trevliga lokaler vilka är väl anpassade till den verksamhet vi har samt att vi har skogen precis utanför knuten. Perfekt för en gemensam lunchpromenad. På enheten är vi cirka 25 medarbetare och vi har 2 enhetschefer som delar på ledarskapet hos oss, vilket gör att de ofta finns tillgängliga för oss i vår vardag.
Köping är beläget vid Mälarens västra strand med pendelavstånd från övriga städer i Mälardalen och Örebro. Habiliteringen ligger vid Köpings sjukhus med tre minuters promenad från järnvägsstationen.
Du välkomnas till en utvecklande arbetsplats med engagerade medarbetare som har patientarbetet i fokus och som aktivt arbetar för en trygg arbetsmiljö och en positiv teamsamverkan.
• Vi har ett bra introduktionsprogram för att du ska bli trygg i din roll hos oss vilket innebär tillgång till en klinisk handledare och till en teammentor.
• Vi har även regelbundna yrkesträffar för kollegial samverkan och utveckling samt möjlighet till auskultation hos kollegor i övriga team i länet.
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet av fysioterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete. Har du även arbetserfarenhet av habiliteringsarbete och/eller arbete med personer med funktionsnedsättning ser vi det som meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i din yrkesroll. Vi ser det som ett plus om du har erfarenhet av att ansvara för och leda gruppverksamhet och utbildningar, samt att arbeta konsultativt. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Du är trygg, stabil och flexibel. Har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv upp ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du arbetar bra i team med andra människor där du bidrar på ett konstruktivt sätt. Du tar gärna egna initiativ till aktiviteter och uppnår resultat, samtidigt är du duktig på att prioritera i dina ansvarsområden. Du är tydlig i din kommunikation och engagerad i det enskilda mötet såväl som i den stora gruppen.
Arbetet är flexibelt och förutom besök på mottagningen sker en del arbete i personens närmiljö vilket kan innebära hembesök eller besök i skola. Vi ser därför att du har B-körkort.
Anställningsvillkor
Vi söker 2 fysioterapeuter/sjukgymnaster för tillsvidareanställning. Heltid, dagtid. B-körkort. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025.
Intervjuer planeras att ske digitalt via plattformen Teams v. 43-44.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
