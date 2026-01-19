Fysioterapeut till Gottsunda vårdcentral, vikariat
Region Uppsala / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Gottsunda vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att bli vår fysioterapeutkollega på Gottsunda vårdcentral!
En av våra medarbetare studerar vidare till läkare därför erbjuder vi nu ett vikariat på heltid under ett år med tillträde omgående, med goda möjligheter till förlängning.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter består av primärbedömning, behandling och uppföljning av både unga, vuxna och äldre med symtom, sjukdomar och skador i rörelse- och stödjeorganen, centrala och perifera nervsystemet samt psykosomatik. Detta sker till viss del inom ramen för de kliniska processer som är definierade av primärvården och som vi aktivt arbetar enligt. Du kommer få ta emot patienter både i telefon och på mottagningen och även hjälpa till att bemanna vår lättakut.
Som fysioterapeut hos oss kommer du ingå i ett väl inarbetat team med fyra kollegor. Dina blivande kollegor har en bred erfarenhet tillsammans och bland annat utbildning inom OMT (steg 1 och steg 3), psykosomatik, kvinnohälsa, idrottsmedicin, akupunktur och smärta. Du kommer att ha ett självständigt ansvar för bedömning och behandling på individ- respektive gruppnivå, där val av åtgärder ska baseras på tillgänglig evidens och befintliga riktlinjer. Det är därför av vikt att du kan arbeta självständigt men även tar eget ansvar för att konsultera kollegor inom professionen samt tvärprofessionellt.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Personliga egenskaper som vi söker hos vår nya medarbetare är flexibilitet, initiativförmåga samt en positiv inställning till tvärprofessionellt arbete.
Vi tror att du gillar utmaningar och drivs av att hitta smarta sätt att arbeta tillsammans i gruppen och med övriga kollegor på vårdcentralen för att ge fler patienter bättre tillgänglighet till bedömning och behandling, antingen genom digitala möten eller på plats i våra lokaler. Du delar gärna med dig av din kunskap till dina kollegor, både inom och utanför professionen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Gottsunda vårdcentral finns i ljusa, fina lokaler i Gottsunda centrum, i sydvästra delen av Uppsala. Vi har ca 13 000 listade patienter och ungefär 70 medarbetare. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Många av våra patienter kommer från andra länder och andra kulturer, vilket vi tycker gör arbetet hos oss extra omväxlande och intressant.
Från januari 2026 är Gottsunda vårdcentral en av Region Uppsalas fyra nya pilotvårdcentraler som med hjälp av statliga medel satsar för att nå målet om 1100 invånare per heltid distriktsläkare. Detta kommer innebära möjligheter till att utveckla primärvårdens uppdrag vad gäller både ökad tillgänglighet och nya arbetssätt. För dig som fysioterapeut innebär detta att du kan få vara med att utforma nya uppdrag och samarbeten ihop med läkare och övriga professioner på vårdcentralen.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer - tillsammans för din hälsa.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta gruppchef Malin Lindström om du vill veta mer om arbetet och verksamheten på telefon: 072-210 49 13 eller e-post: malin.h.lindstrom@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-01-19Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken. Bifoga kopia på din legitimation och övriga intyg som styrker din kunskap och erfarenhet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH18/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Primärvården (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9691361