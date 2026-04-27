Fysioterapeut till geriatrisk slutenvård Bromma
Stockholms sjukhem erbjuder akutgeriatrisk slutenvård i Bromma och på Kungsholmen. Vården bedrivs i multiprofessionella team i nära samarbete mellan personal, patient och närstående och tillsammans utvecklar vi ambitiösa, kvalitativa och hållbara rehabiliteringsinsatser med individen i fokus. Vårt arbete präglas av prestigelöshet och omtanke där vi delar med oss av vår kunskap.
Vi söker nu en fysioterapeut till Bromma! Ta chansen att utveckla din kompetens i ett kunnigt och engagerat team där vi tillsammans arbetar för att ligga i framkant inom akutgeriatrisk vård i Stockholms län.
Om rollen som fysioterapeut
Som fysioterapeut hos oss erbjuds du ett varierat arbete i en stimulerande miljö där du träffar patienter med olika diagnoser. Vi arbetar teambaserat och tätt ihop med andra kollegor i teamet så som arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och logopeder. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Bedömning och kartläggning av aktivitets- och mobilitetsförmåga
Individuell träning och uppföljning
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Vi arbetar med journalsystemet TakeCare.
Hos oss får du
En gedigen introduktion
En familjär, positiv och inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Kompetensutveckling med tillgång till interna och externa utbildningar
En närvarande, lyhörd och engagerad chef
Ett grymt-roligt och professionellt team!
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som;
Är legitimerad fysioterapeut
Har god datorvana
Behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift
Erfarenhet från sjukhusvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att lyckas i rollen ser vi att du har god initiativ- och omställningsförmåga samt en positiv inställning till ditt arbete. Du är kommunikativ, arbetar strukturerat och håller en hög servicenivå i mötet med patienter. Med ett prestigelöst förhållningssätt och ett gott bemötande bidrar du även till ett positivt arbetsklimat. Du trivs med variation i arbetet och uppskattar möjligheten att växla mellan ett teamorienterat och individuellt arbetssätt, och därmed bidra med dina perspektiv och kompetens i ett större sammanhang.
Mer information
Tjänsten är heltid, tillsvidare med helgtjänstgöring var 9:e lördag, start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning.
Har du ytterligare frågor om tjänsten så besvaras dem av enhetschef Annica Blix 08-122 830 16. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
168 62 BROMMA
Stockholms Sjukhem
9877943