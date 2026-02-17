Fysioterapeut till Fysioterapimottagningen, Örnsköldsvik
2026-02-17
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
På Örnsköldsviks sjukhus arbetar ca 1200 medarbetare och inom Rehabenheten ca 45 medarbetare. Vårt uppdrag täcker i stort sett hela sjukhuset och kompletteras med poliklinisk verksamhet ofta i form av bedömningar och uppföljningar. Vi har alla våra kontor och personalutrymmen på Wemer. Uppdraget kommer att vara fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder för patienter som vårdas inneliggande på våra vårdavdelningar Kirurg och Medicin. Vi erbjuder ett nära samarbete inom enheten med flexibla arbetstider och uppdrag. På enheten arbetar vi aktivt för professionsöverskridande samarbete och gemensamt för en god arbetsmiljö.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde 2026-03-09 eller enligt överenskommelse till och med 2027-03-31.
Genomföra fysioterapeutiska bedömningar samt åtgärder för patienter
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete som fysioterapeut/sjukgymnast på sjukhus
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Helhetssyn
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
