Fysioterapeut till Fysioterapimottagningen i Arvika
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Arvika Visa alla sjukgymnastjobb i Arvika
2026-03-17
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
På Sjukhuset Arvika präglas mycket av rehabiliteringsarbetet inom slutenvården och dagrehabiliteringen av teamarbete.
Inom slutenvården arbetar vi mot två medicinavdelningar varav en med strokeenhet och den andra medicinavdelningen med bl a hjärtpatienter samt en ortopedavdelning och IVA.
Patienterna kommer till fysioterapimottagningen på remiss eller söker med egen vårdbegäran. Öppenvårdsrehabilitering innehåller bland annat behandling av personer inom: andning/cirkulation(inklusive KOL, hjärtsjukdom och stroke) traumatiska skador( hjärnskador och ryggmärgskador) neurologi, reumatologi och vissa ortopediska åkommor.
Inom öppenvården på sjukhuset finns en dagrehabilitering där patienterna (främst nyinsjuknade stroke- och hjärnskadepatienter samt övriga neurologipatienter och andra i behov av teamrehabilitering) erbjuds möjlighet till förlängd rehabilitering efter sjukhusvistelsen. Vid fysioterapimottagningen arbetar tio fysioterapeuter/sjukgymnaster och tre rehabiliteringsassistenter.
Vi har ett kollegialt utbyte och kompetensöverföring i det dagliga arbetet och genom intern fortbildning. Vi verkar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats som värnar om god arbetsmiljö. Du erbjuds en friskvårdstimme i veckan, flextid samt friskvårdsbidrag.
I Arvika har du både nära till jobbet och småstadens service och till natur med många sjöar. Här finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter och ett rikt kultur- och musikliv.
Vi söker nu en fysioterapeut med placering på medicinavdelning 79, i kombination med arbete inom slutenvård eller öppenvård med inriktning mot andning och cirkulation. På avdelning 79 vårdas bland annat patienter med hjärtsjukdomar, såsom hjärtinfarkter och personer som genomgått hjärtoperationer. Även andra arbetsuppgifter inom fysioterapins område kan förekomma beroende på behov
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. För dig som är legitimerad sjukgymnast erhålls sjukgymnast som titulatur vid anställningen. Då det kan ingå resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Vi ser att du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt arbete. Du är lugn och stabil och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du arbetar bra med andra människor och tar hänsyn till det större perspektivet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Fysioterapimottagning sjukhuset Arvika Kontakt
Carina Olofsdotter, enhetschef 010-8312326 Jobbnummer
9803001