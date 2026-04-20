Fysioterapeut till Försvarshälsan Ledningsregementet
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt stödja samhället vid större risker. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna om demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.
I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.
Ledningsregementet (LedR) är ett växande regemente. LedR utbildar ungefär 10% av Sveriges inkallade rekryter. Inom LedR finns även Ledningsstridsskolan (LedSS) som utbildar blivande officerare och specialistofficerare.
Försvarshälsan Enköping
Välkommen till oss på Försvarshälsan och till en omväxlande och spännande miljö!
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Försvarshälsan ansvarar för hälso- och sjukvård motsvarande primärvårdsnivå för värnpliktiga och kadetter samt tillhandahåller företagshälsovård för anställd personal inom Försvarsmakten. Försvarshälsans team i Enköping består av, förutom fysioterapeuter, av distriktssköterskor, företagssköterskor, ergonom, medicinska sekreterare, arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, psykologer, hälsopedagog och chef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Fysioterapeut på Försvarshälsan arbetar du både gentemot våra värnpliktiga såväl som gentemot garnisonens anställda. Arbetsuppgifterna som ingår är bland annat:
Bedömning och behandling av skador och besvär kopplade till rörelseapparaten hos våra värnpliktiga samt kadetter/elever.
Tjänstbarhetsbedömningar utifrån besvär och planerad verksamhet.
Deltagande i sjukvisitation (motsvarande dropin-mottagning), både på plats på Försvarshälsan men också ute i fält i samband med övningar.
Bedömning och behandling av arbetsrelaterade besvär kopplade till rörelseapparaten.
Deltagande i olika samverkansforum för att främja den fysiska hälsan och stridsvärdet.
Utbildningsinsatser på både grupp- och individnivå kopplat till fysisk hälsa, belastning och stridsvärde.
Hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete, men samtidigt en nära samverkan i teamarbetet tillsammans med Försvarshälsans övriga personal, samt ett nära samarbete med verksamheterna på garnisonen.
Kvalifikationer
Fysioterapeut/sjukgymnast
Arbetslivserfarenhet som fysioterapeut
Erfarenhet av primärvårdsarbete och/eller idrottsmedicin
Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
B-körkort

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har egen drivkraft, är kundorienterad och trivs att arbeta tillsammans i team med andra yrkeskategorier. Du är flexibel, har god pedagogisk färdighet och lätt för att samarbeta. Arbetet kräver god förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera resultat av utförda arbeten och uppdrag inom verksamheten. Du trivs med att arbeta såväl promotivt som preventivt och rehabiliterande.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
Erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten
Vidareutbildningar inom professionen så som OMT och/eller idrottsmedicin
Erfarenhet av utbildningsinsatser inom ämnesområdet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Tjänsten är i huvudsak förlagd till Enköping men tjänstgöring på annan ort kan förekomma.
Arbetstid: 40 h/v, heltidstjänstgöring, i dessa ingår 3 timmar fysisk aktivitet per/vecka.
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med juni 2027 med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för FM lönepolicy.
Upplysningar om befattningen
Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av:
Maria Berggren
Magnus Kedebäck
Malin Måhl
Fackliga företrädare:
SACO- Carl-Johan Pettersson
OFR/S Josefine Andersen
OFR/O, OF-Enköping Mikael Eriksson
SEKO- Ulrika Lundh
Samtliga kontaktas via Ledningsregementets växel: 0171-157000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-11.
Ansökan sker endast via rekryteringsverktyget Reachmee, bifoga CV och personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivare: Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
