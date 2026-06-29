Fysioterapeut till bästa mottagningen sökes!
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Ale Visa alla sjukgymnastjobb i Ale
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
Om arbetsplatsen:
Älvängen Fysioterapi/Rehab är en modern och välutrustad mottagning inom Praktikertjänst AB, granne med pendelstationen, beläget 3 mil norr om Göteborg. Vi fokuserar på att erbjuda högkvalitativ vård och rehabilitering till våra patienter.
Vi strävar efter att skapa en välkomnande och professionell miljö där både medarbetare och patienter trivs. Vi är en av Sveriges bästa rehab-mottagningar enligt Svensk Patenenkät 2026, vill Du bli en i vårt team?Dina arbetsuppgifter
Vi jobbar på uppdrag av Västra Götalandsregionen i Vårdval Rehab.
Vi är en primärvård rehabmottagning. Vi jobbar med patienter från 1-100 år, sedvanlig fysioterapi-arbetsuppgifter, hembesök, teambesök, mottagning på vårdcentral, mm.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom fysioterapi och rehabilitering
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga och empatiskt bemötande gentemot patienter
Aktivt intresse för att fortsätta utvecklas inom området Dina personliga egenskaper
Engagerad och motiverad att bidra till patienters välmående och rehabilitering
Flexibel och anpassningsbar i arbetssätt och arbetsmiljö
Förmåga att skapa goda relationer med patienter och kollegor
Ansvarsfull och strukturerad i arbetsmetodik
Positiv attityd och vilja att bidra till ett positivt arbetsklimatAnställningsvillkor
Legitimerad fysioterapeut,
Sysselsättningsgrad kan diskuteras
Vi följer kollektivavtal, provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidare tjänst.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Postvägen 4 (visa karta
)
446 32 ÄLVÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Älvängen Fysioterapi-Rehab Kontakt
Versamhetsansvrig
Jan Arleij jan.arleij@ptj.se 0727-346695 Jobbnummer
9983644