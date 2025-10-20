Fysioterapeut till Andersberg Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Sjukgymnastjobb / Gävle Visa alla sjukgymnastjobb i Gävle
2025-10-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle i Gävle
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Andersberg Din hälsocentral har idag cirka 45 medarbetare och bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i ett mångkulturellt område nära Gävle centrum. Idag är vi fyra fysioterapeuter i ett sammanhållet team som driver och utvecklar fysioterapiverksamheten på hälsocentralen. Det finns en bred kompetens i gruppen och det är ett öppet klimat för internutbildning och samarbete.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig fysioterapeut som är intresserad av att utveckla verksamheten för att förbättra livskvalitet och hälsa för våra patienter inom primärvården i Gävle och Andersberg.
Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning och behandling av patienter
• hembesök
• förebyggande hälsovård.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du ska vara engagerad och bidra till utvecklingen på hälsocentralen. Då vi har ett tvärprofessionellt samarbete ser vi att du har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som fysioterapeut ska du
• vara legitimerad fysioterapeut.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med flera olika behandlingsformer inom fysioterapi, till exempel OMT/OMI/MDT/McKenzie.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Miroslava Hibner, vårdenhetschef miroslava.hibner@regiongavleborg.se 026-15 55 61 Jobbnummer
9563753