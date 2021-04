Fysioterapeut till Achima Care Uddevalla vårdcentral - Achima Care AB - Sjukgymnastjobb i Uddevalla

Nu söker vi en fysioterapeut till Achima Care Uddevalla vårdcentral och rehabmottagning!Achima Care rehab är en mindre rehabenhet. Vi ligger under samma tak som Achima Care vårdcentral och har ett nära samarbete. Hos oss får man möjligt att utvecklas, ta eget ansvar, stimulerande arbetsuppgifter som du själv har möjlighet att påverka och inte minst jobba i en härlig arbetsgrupp.Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär bedömning, behandling och rehabilitering både individuellt och i grupp. Som fysioterapeut inom primärvården är du ofta första instans för patienter med besvär. Vi arbetar enligt Vårdval Rehab Västra Götalandsregionen.Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som brinner för ditt jobb. Vi ser att du är en flexibel person som kan arbeta självständigt. Vi tror att du har erfarenhet av SAMSA, hemtagningsprocessen från sjukhuset och hjälpmedelsförskrivning. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården eller arbete inom kommunal verksamhet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Att du delar Achimas värderingar och har ett bra bemötande mot patienter och medarbetare ser vi som en självklarhet!AnställningsvillkorTillträde 1/5 eller enligt överenskommelseDeltid- eller heltidsanställning efter överenskommelseTillsvidare med inledande sex månaders provanställningOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Achima består idag utav 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, ekonomi, inköp, marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret.Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ För mer information hör av dig till verksamhetschef Linda Uddén på linda.udden@achima.se eller 072-363 20 01.