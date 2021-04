Fysioterapeut till Achima Care Sala vårdcentral - Achima Care AB - Sjukgymnastjobb i Sala

Prenumerera på nya jobb hos Achima Care AB

Achima Care AB / Sjukgymnastjobb / Sala2021-04-07Nu söker vi en fysioterapeut till Achima Care Sala vårdcentral!Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar, såväl akuta som planerade. Vi arbetar tvärprofessionellt i team med patienten i fokus för att säkerställa god medicinsk kvalitet och den bästa service till vi kan till våra patienter.Du som söker tjänsten är legitimerad fysioterapeut. Du är trygg som person och i din profession. Vi ser att har god arbetslivserfarenhet av arbete som fysioterapeut och meriterande för tjänsten är om du har tidigare arbetslivserfarenhet från primärvården. Vi tror att du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med en god förmåga att samarbeta. Vi tror även att du är mycket engagerad i ditt arbete och söker ständigt efter möjligheten att utvecklas inom ditt yrke och lyfta vårdcentralen till nya höjder.2021-04-07Arbetstid dagtid vardagarHeltid med tillträde i maj eller enligt överenskommelseTillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställningOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Achima består idag av 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, ekonomi, inköp, marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret.Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ För mer information hör av dig till verksamhetschef Agnes Tejlerdal på agnes.tejlerdal@achima.se Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674956