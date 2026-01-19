Fysioterapeut sommarvikariat
2026-01-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Rehabenheten lasarettet
På Visby lasarett finns tio avdelningar, både inom den opererande och medicinska vården samt många mottagningar varav fysioterapeuter bemannar alla avdelningar och några mottagningar.
Lasarettet har ett nära samarbete med bland annat Karolinska Sjukhuset.
Visby lasarett är vackert beläget vid havet och under sommaren utökas patientklientelet med turister från när och fjärran. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt idrotts- och kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda.
Region Gotland är den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation.
Du kommer att ingå i en engagerad arbetsgrupp bestående av fysioterapeuter och arbetsterapeuter med hög kompetens och bred erfarenhet. Möten med patienter, bedömning och träning är dagliga arbetsuppgifter liksom dokumentation och förskrivning samt utprovning av hjälpmedel.
Samarbete över yrkesgränserna sker löpande för att säkra patientsäkerhet och patientflöde. Utöver personalen på lasarettet har vi regelbunden kontakt även med med ortopedtekniker, hjälpmedelskonsulenter, öppenvården och hemsjukvårdens rehabpersonal.
På några avdelningar ingår du i teamronden. Viss lördagstjänstgöring kan ingå i tjänsten.
Placering sker utifrån din kompetens och erfarenhet.
Vem är du?
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Intresse, kompetens och erfarenhet av slutenvård är
meriterande, men vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara flexibel samt kunna arbeta självständigt.
Du bör vara intresserad av att bemöta människor i varierade situationer, kunna vara lugn, pedagogisk och trygg i din yrkesroll och se lösning och förbättring som en naturlig del av arbetet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande under ansökningstiden, lämna gärna in din ansökan redan nu.
Som vikarie kan du få visst stöd med boende via vår Bostadsservice.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Rehab somatisk specialistvård Kontakt
