Fysioterapeut sommarvikariat 2026
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-01-28
Capio Rehab Saltsjöbaden, beläget på Saltsjöbadens sjukhus, är en av Sveriges ledande aktörer inom rehabilitering av patienter som genomgått thoraxkirurgi, ortopedisk kirurgi eller annan kirurgi. Dessutom rehabiliterar vi multitraumapatienter. Ålder på våra patienter är från unga vuxna och uppåt.
I närhet till natur och havet ligger Capio Rehab Saltsjöbaden. Här bedriver vi postoperativ rehabilitering, med inriktning mot thorax, ortopedi och kirurgi. Hos oss vårdas även multisjuka patienter (långvarig vistelse på akutsjukhus). Enheten består av 21 vårdplatser.
Vi är en liten enhet med god sammanhållning, där vi mer än gärna delar med oss av våra kunskaper till varandra. Capio Rehab Saltsjöbaden är en enhet som ingår i ett större affärsområde inom Capio: Äldre och mobil vård.
Läs mer om kliniken på www.capiorehab.se/saltsjobaden.
Din roll
Som fysioterapeut på Capio Rehab Saltsjöbaden arbetar du i team med flera andra fysioterapeuter, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska, läkare, dietist och kurator. Ditt arbete består av att hjälpa patienter att komma hem och i den mån det går till självständighet, detta genom daglig träning - individuellt eller i grupp. Vi ser till varje patients unika behov och mål och vårt dagliga arbete utgår från just detta.
Hos oss finns tydliga och utarbetade rutiner, för att underlätta din vardag hos oss, men vi är heller inte främmande för förändringar och ser gärna att du bidrar med just din kunskap och erfarenhet.
Varje patient hos oss bedöms individuellt där vi tar reda på patientens behov och mål. Träning sker därefter individuellt eller i grupp. Vid individuell träning sätter vi stor tillit till dig som fysioterapeut och tror på att du vet vad som är bäst för patienten för att uppnå framgång.
I din roll som fysioterapeut ingår även att säkerställa en trygg hemgång för patienten genom hjälpmedelsbedömning, utprovning och förskrivning. Vid behov överrapportering till primärvårdsrehabilitering.
Individuellt arbetsschema om fyra veckor, där helgarbete förekommer var fjärde helg. Vi ser gärna att du skickar en ansökan så att vi kan få berätta mer om tjänsten.
Vi söker vikarier för sommaren 2026, v 26 - 34.
Hel- eller deltid efter överenskommelse. Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med intresse för aktiv rehabilitering, gärna med erfarenhet men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi erbjuder en individuell introduktion under två veckor där du får en grund i arbetet hos oss både som fysioterapeut samt insikt i hur övriga yrkeskategorier arbetar, för att just du ska kunna göra det bästa för våra patienter.
Publicerat: 2026-01-28
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
