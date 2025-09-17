Fysioterapeut sökes till Vårdcentralen Västra Vall
2025-09-17
Vårdcentralen Västra Vall är en av Varbergs största vårdcentraler och vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats.
Nu har vi möjlighet att erbjuda ett vikariat oss som legitimerad fysioterapeut. Är du den vi söker?
Som fysioterapeut på vår vårdcentral kommer du att arbeta med en bred patientgrupp, från unga idrottare till äldre personer som behöver hjälp med rehabilitering efter en operation eller skada.
Du ger individuella bedömningar för patienter med besvär från rörelse-stödjeorganen och utformar behandlingsplaner där du vägleder patienterna till att påverka sin egen hälsa. arbetar både med bedömningar digitalt och på plats. Vidare innebär det att utforma behandlingar, planera och samordna fysioterapeutiska insatser, ge konsultationer samt vid behov hålla i gruppverksamhet. Ditt arbete sker i nära samarbete med andra professioner för att kunna ge en heltäckande vård till våra patienter. Digitala arbetssätt är en del av vardagen och vi arbetar aktivt med att utveckla dessa. Det innebär att du kommer att arbeta med bedömningar av patienter såväl digitalt som på plats och du kommer också att vara en del i denna digitala utveckling.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Västra Vall är en attraktiv arbetsplats belägen mitt i Varberg, nära tågstationen, centrum och havet. Vi är en vårdcentral som erbjuder invånarna det som du bör förvänta dig av din vårdcentral så som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykosociala samtalsmottagning, provtagning, läkar- och sköterskemottagningar. Vi har ett välfungerande BVC och sköter även läkarinsatserna på ett av Varbergs äldreboende.
Vi som arbetar här är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner och trivs
tillsammans. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vi arbetar med fokus på att varje patientmöte är unikt och ska bli det bästa. Vi tar väl hand om varandra och vi tycker att det är roligt att lära känna nya kollegor som tillför vår verksamhet nya tankar och idéer, så att vi kan utveckla verksamheten till att bli ännu bättre! Vi tror på det goda teamarbetet där samarbetet mellan våra olika professioner bidrar till en positiv stämning och ett professionellt bemötande av våra invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och vi ser gärna att du har några års erfarenhet. Vidareutbildning inom OMT, OMI, MDT och akupunktur är meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift, förutsätts, likaså goda datorkunskaper.
Som person arbetar du självständigt och strukturerat och tar gärna initiativ i olika sammanhang. Du har ett flexibelt arbetssätt samt en god förmåga att samarbeta med andra. Du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande gentemot andra människor och anpassar arbetet efter varje individs förutsättningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
