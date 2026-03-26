Fysioterapeut sökes till funktionsstödsteamet i Angered
Om jobbet
Vill du använda din kompetens för att göra verklig skillnad i människors vardag? Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och vill bidra med din kunskap inom funktionsstödsområdet.
Här möts du av ett varmt och stöttande arbetsklimat, med kollegor och chef som värdesätter både arbetsglädje och samarbete.
Vi arbetar med patienter som har ett medfött eller förvärvat funktionshinder och som bor på boende med särskilt stöd och service. Många av patienterna har dessutom vardagsaktiviteter på daglig verksamhet. Idag utgår vi geografiskt från hälso- och sjukvårdsenhetens kontor på Angereds torg, men från och med våren 2027 kommer vi att utgå från våra nya gemensamma lokaler i Gamlestaden.
Som fysioterapeut hos oss får du ett självständigt och varierat arbete där du planerar din arbetsdag, men alltid har kollegor nära till hands för bollplank och samarbete. Du gör bedömningar, behandlingar och utvärderingar utifrån patientens personcentrerade mål, handleder stödpersonal och delegerar rehabiliteringsinsatser. Du förskriver, provar ut och följer upp medicintekniska hjälpmedel och arbetar för att stärka patientens självständighet och livskvalitet. I vårt team finns flera fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som arbetar mot samma boenden och verksamheter som du. Här finns ett nära kollegialt stöd, ett kreativt arbetssätt och en stark vilja att göra skillnad tillsammans.
Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion för en trygg start, delaktighet och möjlighet att påverka arbetssätt och metoder samt dagtidsarbete vardagar med möjlighet till flexibel arbetstid. Hos oss blir du en viktig del i människors liv och i utvecklingen av vår verksamhet. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete mot målgruppen patienter med funktionsnedsättning. Du har B-körkort samt körvana för att kunna ta dig mellan dina patienter.
Då arbetet som fysioterapeut hos oss är självständigt så har du förmågan att ta beslut inom ramen för ditt uppdrag eller stämmer av med dina kollegor för att komma vidare. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med patientens bästa i fokus. Du är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd och har patientens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Vi rekryterar löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Camilla Ivarsson camilla.ivarsson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3669392 Jobbnummer
9821067