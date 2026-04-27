Fysioterapeut sökes till Capio Rehab Mölndal
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Capio Rehab Mölndal är en modern och välfungerande verksamhet belägen mitt i centrala Mölndal med närhet till allt. För oss är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi värnar om en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats.
Din roll
Vi söker en fysioterapeut som ska bli en del i vårt rehabteam bestående av fyra fysioterapeuter och en arbetsterapeut. Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär självständiga undersökningar, bedömningar och behandlingar av patienter. Vi erbjuder även olika typer av gruppverksamhet för våra patienter, så om du har intresse och kompetens för detta finns möjlighet till sådant arbete.
Att arbeta inom primärvården innebär att du träffar patienter med mycket varierande diagnoser och problematik, så du bör känna dig trygg i både bedömningar och arbete med kroniska diagnoser. Vi har en stor tilltro till varje professions unika kompetens och en ambition att ligga i framkant avseende arbetssätt. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen i samma plan och arbetet präglas av teamsamverkan samt inter- och intrakollegialt lärande.
Vi erbjuder dig
Du kommer till en väletablerad arbetsplats fylld av kompetens och glädje i en stabil arbetsgrupp. Vi har ett inkluderande klimat och vet att vi blir bättre när vi jobbar tillsammans. Därför är vi måna om samarbete och att lära av varandra för att på bästa sätt möta våra patienters behov.
Utöver detta erbjuder vi även:
Kollektivavtal
En närvarande chef
Kompetensutveckling, internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost en gång i veckan
Om dig
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du vara legitimerad fysioterapeut och trygg i både person och profession samt ha ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet från mottagningsarbete och om du har arbetat inom vårdval rehab tidigare är det meriterande. Som person är du trygg, positiv och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Tjänsten avser ett längre graviditetsvikariat. Omfattning ca 75-100%. Intervjuer kommer att ske fortlöpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7642426-1969014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
https://jobba.capio.se
Bergmansgatan 17 (visa karta
)
431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
