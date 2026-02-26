Fysioterapeut/sjukgymnast Lillåns vårdcentral
Region Örebro län / Sjukgymnastjobb / Örebro Visa alla sjukgymnastjobb i Örebro
Vi söker en fysioterapeut till Lillåns vårdcentral, vill du jobba i ett team av erfarna sjukgymnaster så är du varmt välkommen med din ansökan till detta vikariat.
Lillåns vårdcentral är en mellanstor vårdcentral som ligger idylliskt i utkanten av Örebro, i gränslandet mellan stad och landsbygd. Här finns gratis parkeringsplatser och busshållplats direkt utanför. Vi är en vårdcentral som utvecklas för att möta dagens och framtidens utmaningar och möjligheter samt sätter patienterna och arbetsmiljön i fokus. På Lillåns vårdcentral känner vi samhörighet och social gemenskap där varje medarbetare är viktig i vår arbetsgrupp. Vårt mål är att patienterna ska få en trygg och säker vård given av kompetent personal med ett fint bemötande.
Vi vill att Lillåns vårdcentral ska vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare stortrivs, stannar kvar och utvecklas. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden som lantliga miljöer vilket innebär ett varierat och stimulerande patientunderlag. I vår jobbfilosofi ingår flexibilitet, högt i tak samt prestigelös kommunikation. Vi kan erbjuda dig en varierad arbetsdag på en trevlig arbetsplats med drygt 55 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för den fysioterapeutiska mottagningen på vårdcentralen där du kommer att göra funktionsbedömningar, behandlingar, telefonrådgivning, planera och samordna fysioterapeutiska insatser samt hålla i gruppverksamhet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du är en engagerad och ansvarstagande person som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du är positiv och bidrar till gott arbetsklimat, du har lätt för att samarbeta med övrig personal på vårdcentralen Är du nyexaminerad så erbjuds du gott mentorskap, har du lång erfarenhet sedan tidigare passar du bra in i vår erfarna grupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Bitr vårdcentralschef
Erika Stenbäck 019-602 47 60 Jobbnummer
9765182