Fysioterapeut/sjukgymnast hemsjukvården
Region Gotland / Sjukgymnastjobb / Gotland Visa alla sjukgymnastjobb i Gotland
2025-09-01
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemsjukvården
När sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för patienter att besöka vårdcentralen eller lasarettet, finns vi i hemsjukvården där för att erbjuda omsorgsfull sjukvård direkt i patientens egna hem.
Hemsjukvården på Gotland är en enhet med driv och hög utvecklingstakt som tillgodoser patienternas behov av vård och rehabilitering på särskilt boende och i ordinärt boende. Målet med hemsjukvården är god och säker vård där patienterna känner sig trygga, delaktiga och väl bemötta. Hemsjukvården planeras utifrån geografiska områden med multiprofessionella team med fysioterapeuter/sjukgymnaster, distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, rehabiliteringsassistent och undersköterskor. Hemsjukvården som arbetsplats kännetecknas av ett gott klimat med högt i tak och stolta medarbetare vilket också speglar sig i våra återkommande resultat från medarbetarundersökningar.
Då vi har flertalet fysioterapeuter/sjukgymnaster inom hemsjukvården finns goda möjligheter till samarbete, gemensam- och individuell utveckling samt mentorskap och internutbildning. Vi värnar om en god arbetsmiljö och ger stor möjlighet att påverka arbetstider och sysselsättningsgrad. Totalt är vi cirka 80 medarbetare fördelade på tre olika team runt om på ön och just nu söker vi en ny fysioterapeutkollega. Kan det vara du?Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att du utför rehabiliteringsinsatser i patienternas hemmiljö, med målet att ge varje patient förutsättningar till ökad självständighet och delaktighet. Arbetet är fritt och självständigt och du planerar själv dina arbetsdagar i samråd med dina kollegor.
Arbetsuppgifterna innefattar bedömning, behandling och uppföljning av fysioterapeutiska insatser inom hemsjukvården. En del av arbetet består av handledning och instruktioner till vårdpersonal i vardagsrehabiliterande åtgärder. Arbetet utförs i nära samarbete med arbetsterapeut där ni tillsammans genomför hembesök och ansvarar för ett geografiskt område. Du samarbetar tätt med hemsjukvårdens sjuksköterskor/distriktssköterskor och samverkar med hemtjänst/omvårdnadspersonal, samt med andra aktörer som till exempel biståndshandläggare, primärvård och slutenvård.
Vem är du?
Du som söker är fysioterapeut/sjukgymnast med svensk yrkeslegitimation. B-körkort erfordras. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av rehabiliteringsinsatser inom hemsjukvård.
Då det i rollen ingår utbildning/handledning av omvårdnadspersonal är det viktigt att du har ett pedagogiskt förhållningssätt. Du kan även uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har för tjänsten relevanta IT-kunskaper. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera den egna dagen, prioritera arbetsuppgifter, göra självständiga bedömningar och dokumentera. Eftersom vi arbetar i tvärprofessionella team är det viktigt att du trivs med teamarbete och är bra på att samarbeta tillsammans med andra för att uppnå uppsatta mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där regionens värdegrund förtroende, delaktighet och omtanke är vägledande för vårt arbete och förhållningssätt.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemsjukvården Kontakt
Josefina Cederholm, enhetschef 0498-204202 Jobbnummer
9484516