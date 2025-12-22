Fysioterapeut/sjukgymnast bäckenbottenrehabilitering
2025-12-22
Rehabiliteringscentrum, Höglandssjukhuset, Eksjö
Rehabiliteringscentrum på Höglandssjukhuset är platsen för dig som gillar att både göra positiv skillnad för dina patienter och ha roligt på jobbet. Vår kompetenta och positiva arbetsgrupp har nu plats för ytterligare en fysioterapeut/sjukgymnast.
Är det Du som tar chansen? Välkommen med din ansökan!
Rollen som fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer arbetet huvudsakligen att rikta sig mot området kvinnohälsa. Det är önskvärt med kompetens inom området bäckenbottenrehabilitering och möjlighet ges till vidareutbildning inom området.
Du kommer att möta patienter med smärta och nedsatt funktion i bäckenbotten, endometrios, pre- och postoperativ rehabilitering vid förlossningsskador.
Vi arbetar i tvärprofessionellt i team både inom rehabiliteringscentrum och på kliniken. Du kommer bland annat att ingå i endometriosteamet och bäckenbottenteamet.
Utöver uppdraget inom bäckenrehabilitering ansvarar området för kirurgisk rehabilitering inom ortopedi och kirurgi varvid en passande kombination av arbetsuppgifter är möjlig.
Tjänsten vi erbjuder är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder dig en anställning på heltid, men är öppna för diskussion kring lägre sysselsättningsgrad om det passar dig bättre.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden med tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som intresserar sig för området bäckenrehabilitering och som gärna har kunskap och erfarenhet av detta sedan tidigare.
I arbetet finns idag inarbetade arbetsuppgifter och det finns stora möjligheter till utveckling inom området. Vi söker därför dig som är initiativtagande och driver processer framåt.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och är flexibel. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och självständigt sätt och har god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och vidareutveckla ett välfungerande, viktigt och spännande arbete. Du har erfarna närmsta kollegor och samarbetar dessutom med andra rehabiliteringsprofessioner och medicinsk personal. Vi bedriver kontinuerlig verksamhetsutveckling, internutbildning och möjligheter till kompetensutveckling finns. Vi erbjuder dig en grundlig introduktion och tillgång till en erfaren mentor om du är ny i yrkesrollen.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta områdeschef Jenny Nilsson, 0706-32 44 67 vid dina eventuella frågor.
Möjlighet finns också att ställa frågor om tjänsten till fysioterapeut Emelie Johansson, 010-242 8557
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026. Välkommen med din ansökan.
Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026. Välkommen med din ansökan.
