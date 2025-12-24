Fysioterapeut/Sjukgymnast, ambulerande västra Skaraborg
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Lidköping Visa alla sjukgymnastjobb i Lidköping
2025-12-24
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vill du ha ett roligt, fritt och omväxlande arbete med bra förmåner och kontinuerlig utveckling så har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en ambulerande fysioterapeut till Närhälsans rehabmottagningar i västra Skaraborg.
Du kommer ha en av mottagningarna som din basplacering men kommer att arbeta på andra rehabmottagningar i området efter behov. Ort för basplacering kan placeras efter överenskommelse med dig.
Om arbetet
Som fysioterapeut på Närhälsan arbetar du med en stor variation av patienter i alla åldrar, vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas i din profession. Du kommer under mer eller mindre långa perioder att stärka upp bemanningen på våra mottagningar i västra/sydvästra Skaraborg. Det kan också bli aktuellt att du arbetar några dagar/vecka på en mottagning och resten av veckan på en annan, allt beroende på behovet.
Arbetet består av både patientbesök på mottagning, digitala besök och hembesök. Behandlingar sker såväl individuellt som i grupp. Du arbetar självständigt, men även i team med övriga på mottagningen.
Du arbetar med en stor variation av patienter som ger dig goda möjligheter att utvecklas i din profession. Vi ser kontinuerlig utveckling och utbildning som en självklarhet och erbjuder detta till alla våra medarbetare. Vi arbetar med mentorskap och du kommer att introduceras i arbetet av dina kollegor.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag, med flextid. Visst distansarbete kan vara möjligt.
Om dig
Du som söker är legitimerad fysioterapeut, med goda kunskaper och erfarenhet av arbete inom primärvård. Du tycker om att ha omväxlande arbetsuppgifter och att resa i tjänsten.
För att trivas i tjänsten tror vi att du är kommunikativ, tar initiativ, flexibel och har god förmåga att samarbeta med kollegor såväl som att arbeta självständigt. Att ha ett professionellt arbetssätt och gott bemötande är en självklarhet för dig. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer planeras att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
