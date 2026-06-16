Fysioterapeut/Sjukgymnast
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Ulricehamn Visa alla sjukgymnastjobb i Ulricehamn
2026-06-16
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Hos oss på Närhälsan Ulricehamn rehabmottagning erbjuds du ett roligt och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Bor du i Jönköping finns goda pendlingsmöjligheter till oss. Här arbetar ett kompetent team bestående av sju fysioterapeuter/sjukgymnaster och två arbetsterapeuter i en trivsam arbetsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att våra patienter ska få ett mer aktivt och rörligt liv. Verksamheten drivs i Vårdval rehab och vårt arbete sker i Närhälsans anda av omtänksamhet, pålitlighet och nytänkande.
Vi tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet och att alla bidrar till trivseln på arbetsplatsen, tillsammans arbetar vi med att förbättra våra arbetssätt för att tillsammans kunna möta både medarbetare och patientens behov. Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter, exempelvis utbildningar inom bland annat OMI och MDT A- och B-kurser.
Läs mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan.
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Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som fysioterapeut möter är: besvär och skador från hela rörelseapparaten, smärta, neurologi, idrotts- och motionsskador samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Visst arbete är möjligt att utföra på distans.Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Eventuell tjänstgöring på andre enheter i Närhälsan i samma område kan bli aktuellt. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete och verksamheten bedrivs inom ramen för Vårdval Rehab.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Har du handledarutbildning och/eller vidare-/påbyggnadsutbildning är även det meriterande.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig. För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparter i arbetet.
Du delar även Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer hålls löpande på rehabmottagningen.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar – detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Nygatan 7 (visa karta
)
523 34 ULRICEHAMN Arbetsplats
Närhälsan Ulricehamn rehabmottagning Kontakt
Enhetschef
Malin Nordahl, 076-5340439 Jobbnummer
9965128