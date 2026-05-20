Fysioterapeut/Sjukgymnast
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Töreboda Visa alla sjukgymnastjobb i Töreboda
2026-05-20
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Töreboda
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-05-20Om företaget
Välkommen till Närhälsan Töreboda rehabmottagning. Vi är en arbetsgrupp bestående av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och en kanslist. Med engagemang och bred kompetens tar vi hand om våra patienter och kunder. Vi behöver nu förstärka vår arbetsgrupp med en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Töreboda är vackert beläget vid Göta kanal - mellan Vänern och Vättern. Det finns ett rikt föreningsliv med verksamhet inom idrott, kultur och fritid. Närmsta större städer är Skövde och Mariestad med ca 15 minuters restid och det finns väl utbyggd tåg- och bussförbindelse mellan orterna. Även Laxå nås lätt med tågförbindelser på 20 minuter. Läs gärna mer om kommunen på Törebodas kommun (toreboda.se)
Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Som ny medarbetare får du en mentor som introducerar dig på arbetsplatsen och i ditt arbete. Det avsätts tid för stöd och reflektion tillsammans med kollegor.
På arbetsplatsen har vi avsatt tid för utvecklingsarbete för att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov. Vi har regelbunden internutbildning och praktiska handledningstillfällen. En god arbetsmiljö, där vi är måna om varandra, trivs och utvecklas är viktigt för oss. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att undersöka, diagnostisera och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som fysioterapeut möter är: besvär och skador från hela rörelseapparaten, smärta, neurologi, idrotts- och motionsskador samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Visst arbete är möjligt att utföra på distans efter överenskommelse.Behandling av patient sker individuellt, i grupp eller i team tillsammans med arbetsterapeut. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig. För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparter i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagning kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9917693