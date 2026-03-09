Fysioterapeut/sjukgymnast
Upplands-Bro kommun / Sjukgymnastjobb / Upplands-Bro Visa alla sjukgymnastjobb i Upplands-Bro
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) ansvarar för hälso- och sjukvård inom kommunens särskilda boenden och LSS-verksamheter i hela Upplands-Bro kommun.
Som fysioterapeut/sjukgymnast kommer du blir du anställd på HSE men arbeta i olika verksamheter.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar du för bedömning, träning och behandling inom ditt kompetensområde. Du gör behovsbedömningar av hjälpmedel, förskriver och följer upp hjälpmedel och utbildar i ett säkert handhavande av de hjälpmedel som används i verksamheten. En betydande del av arbetet är att handleda och informera den enskilde, närstående och personal, vara en resurs i ett rehabiliterande förhållningssätt samt bidra till verksamhetsutveckling. Du samverkar tätt med sjuksköterska och arbetsterapeut i teamet, liksom med personal på boendena och i daglig verksamhet samt externa aktörer som habilitering och primärvård. Ni har gemensamma möten ihop och utför vid behov patientbesök tillsammans. Arbetet är varierat och ställer krav på bred kompetens, flexibilitet och förmågan att anpassa insatserna efter individens behov och livssituation.
I uppdraget inom våra LSS-verksamheter möter du personer från 20 år och uppåt med beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Vi söker dig som:
- Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
- Erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS/socialpsykiatri (meriterande om dokumenterad)
- God förmåga att arbeta självständigt och i team
- Vana av hjälpmedelsförskrivning och uppföljning
- Mycket god svenska i tal och skrift
- B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Din samarbetsförmåga, din kommunikativa trygghet och ditt professionella bemötande är avgörande i uppdraget. Du behöver trivas i en föränderlig vardag, vara serviceinriktad och ha ett genuint intresse för målgruppen och deras livssituation.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 31 mars 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/71". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Socialkontoret , Äldre- och omsorgsavdelning, Enheten Hälso och sjukvård Kontakt
Jenny Wallén 08-56248744 Jobbnummer
9784428