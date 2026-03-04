Fysioterapeut/sjukgymnast
2026-03-04
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla?
I kommunen arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster med rehabilitering inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har nära samarbete med andra vårdgivare. I ditt arbete som fysioterapeut/sjukgymnast ingår att undersöka, bedöma, planera och utföra/delegera åtgärder i ett förebyggande och rehabiliterande syfte, samt utvärdera resultat. Åtgärderna kan utföras individuellt eller i gruppform. Handledning och utbildning av omvårdnadspersonal ingår också i arbetsuppgifterna samt att förskriva medicintekniska produkter inom ansvarsområdet.
Arbetstiden är förlagd helgfri måndag-fredag, 40 timmar/vecka.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast gärna med erfarenhet från kommunrehabilitering.
Du ska ha ett gott bemötande och vara professionell i din yrkesroll.
Du ska ha lätt för att samarbeta men också god förmåga att arbeta självständigt.
För tjänsten krävs B-körkort.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats. Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Välkommen med din ansökan till en spännande och utvecklande tjänst. Ansökan görs digitalt via Offentliga Jobb.
Eftersom vi ser fram emot din ansökan så vänta inte utan sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
Grundannonsering sker enligt kommunens policy, vi undanber oss därför bestämt försäljare av annonsplats, rekryteringssajter och liknande.
Läs mer: Eda kommuns hemsida .
