Fysioterapeut/sjukgymnast
Region Jönköpings län / Sjukgymnastjobb / Värnamo Visa alla sjukgymnastjobb i Värnamo
2026-02-09
Rehabiliteringscentrum, Värnamo sjukhus
Rollen som fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss, kommer du att få arbeta framförallt med specialiserad rehabilitering inom psykiatri. Du ingår i resurserna vid rehabiliteringscentrum och arbetar med psykiatriska kliniken, där du ingår i en enhet med arbetsterapeuter och dietist. Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. I arbetet ingår bedömning, behandling, planering och rehabilitering av patienter med psykisk ohälsa, i såväl akut- som planerad öppenvård tillsammans med patienten och närstående. Du arbetar också med att förbättra levnadsvanor för patienter med svår psykisk ohälsa. Du kan arbeta både individuellt och i grupp och samarbetar kring rehabiliteringsfrågor, i team och även med aktörer utanför regionen.
Du är delaktig i det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom teamet, för att ständigt förbättra rehabiliteringen. Kontinuerligt utvecklingsarbete är en del av vardagens arbete. Tycker du att det låter spännande? Sök tjänsten!
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden med tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-02-09Profil
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och som vill arbeta på ett sjukhus i nära samarbete med övriga professioner, både på avdelning och på öppenvårdsmottagning. Tidigare erfarenhet av rehabilitering inom psykiatri är önskvärt. Oavsett tidigare erfarenheter så vill vi att du delar vår ambition att ständigt utvecklas för att möta patienternas behov!
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du, liksom vi, värderar god kommunikation. Som grupp är vi kommunikativa, lösningsfokuserade och trivsamma, så det tänker vi att du också är!
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är strukturerad, samarbetar väl och har en helhetssyn där patienten och dess närstående är delaktiga och i fokus för dina insatser. Du har ett kvalitetstänk, är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten och har ett kreativt och lösningsfokuserat arbetssätt. Vi uppskattar ett flexibelt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort för bil är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett arbete i en multiprofessionell arbetsgrupp med ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö. Vi bryr oss om varandra och hjälps åt att lösa vårt uppdrag. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi erbjuder dig grundlig introduktion, mentorskap samt goda utvecklingsmöjligheter.
Stora möjligheter att jobba digitalt både med grupper och individuellt finns.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Karolina Elmblad, tfn 010 244 7835 eller 070 353 1049 eller mail karolina.elmblad@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 9 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
